Александр Яц стал главой Хабаровского района

Во вторник, 19 февраля в Хабаровском муниципальном районе состоялись выборы главы. Все десять кандидатов, прошедших накануне конкурсный отбор, выступили перед народными избранниками. Они представили депутатам свои программы и ответили на их вопросы.

По итогам открытого голосования большинством голосов главой Хабаровского муниципального района избран секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Яц, с декабря 2018 года до настоящего времени исполнявший полномочия руководителя муниципалитета. За его кандидатуру проголосовали 11 депутатов из 14 присутствующих на заседании. Кандидатура была поддержана Региональным отделением «Единой России».

Напомним, Александр Петрович Яц родился 17 апреля 1962 года в Шкотовском районе Приморского края. Трудовой путь начал в 1979 году слесарем-сборщиком радиоаппаратуры. Прошел службу на Тихоокеанском флоте.

С 1996 по 2002 годы работал первым заместителем главы администрации района имени Лазо. С 2002 по 2009 годы Александр Яц работал в должности заместителя министра пищевой промышленности, торговли и бытового обслуживания Хабаровского края. В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы, специализация «Управление развитием региона», менеджер. В 2009 году Александр Яц возглавил район имени Лазо Хабаровского края, главой которого проработал до конца 2012 года. С 2012 года по 2015 год был заместителем Председателя Правительства Хабаровского края-министром сельского хозяйства и продовольствия.

С 2015 года по февраль 2019 года – первый заместитель главы Хабаровского муниципального района, временно исполняющий полномочия главы Хабаровского муниципального района.