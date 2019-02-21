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Больше 2 млрд рублей выделили Хабаровскому краю на здравоохранение
Правительство РФ предоставило Хабаровскому краю из федеральной казны 2 млрд 101 млн рублей на строительство двух объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Более одного млрд рублей пойдет на строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Комплекс является одним из ключевых объектов долгосрочного плана развития города, который реализуется по поручению президента страны. Медучреждение включает в себя детскую поликлинику на 500 посещений в смену, лечебный корпус на 232 места и детское консультативное отделение. Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Еще 914 млн рублей запланировано на создание нового инфекционного корпуса Детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича в Хабаровске. Согласно распоряжению средства будут выделяться в течение трех лет. В этом году предусмотрено 73 млн рублей, на 2020 и 2021 годы – по 420 млн рублей. На сегодняшний день объект находится в стадии проектирования, ввести в эксплуатацию планируется в 2021 году. В соответствии с проектом новый корпус рассчитан на 130 коек.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в конце января в Хабаровском крае был принят закон о внесении изменений в региональный бюджет на 2019 год. Согласно документу дополнительные средства, в основном федеральные, выделяются на реализацию Национальных проектов в рамках Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года. Среди них и проект «Здравоохранение».
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