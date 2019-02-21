Владимир Путин потребовал улучшить качество жизни россиян

С ежегодным посланием к Федеральному cобранию Российской Федерации обратился президент Владимир Путин 20 февраля. Президент поставил ряд задач по борьбе с бедностью и помощи семьям, которую они должны почувствовать уже в ближайшее время.

Пособия по уходу за детьми с инвалидностью вырастут вдвое, государство будет субсидировать ставку по ипотеке для семей с детьми в течение всего срока выплаты кредита, до конца 2021 года будут созданы 270 тыс. новых мест в яслях, а пенсионерам доначислят несправедливо сокращенные доплаты. Это лишь часть задач, которые Владимир Путин поставил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. По оценке первого вице-премьера Антона Силуанова, выполнение президентских поручений потребует ежегодных дополнительных расходов бюджета в объеме 100–120 млрд рублей. При этом глава государства обозначил не только сжатые сроки для реализации своих требований, но и назвал тех, кто понесет ответственность, если люди не почувствуют изменений, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Речь главы государства продолжалась 1 час 27 минут и 47 раз прерывалась аплодисментами.

Если объединить комментарии экспертов и политтехнологов, то общие тезисы будут примерно следующими:

- Президент обратился к самым насущным и болезненным темам, которые волнуют людей, и обозначил конкретные способы их решения. Внимание к темам бедности, неравенства, справедливости - это основные содержательные акценты. Драйвер социальных проектов переносится в регионы, многое теперь возлагается на них. Глава государства поставил большие объемы задач перед институтами власти. Причем он обозначил конкретные сроки на реализацию своих требований, и эти сроки очень сжаты.





Вопрос будущего

- Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации, - отметил президент.

В частности, речь идет о расширении круга получателей пособий на первого ребенка - теперь их будут давать семьям, где доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы увеличится с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Вырастет и федеральная льгота по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей - российский лидер предложил дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка.

Также президент объявил об «ипотечных каникулах» для граждан, которые лишились дохода. Кроме того, по кредитам на жилье семьям с детьми будут субсидировать ставку в течение всего срока выплаты, а многодетным погасят 450 тыс. рублей от общей суммы займа на жилье. Рождение и воспитание детей не должно означать для семьи риска бедности и резкого снижения уровня благосостояния, подчеркнул Владимир Путин.

- Да, конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году - 7,6 млрд рублей, в 2020-м - 21,7 млрд рублей, в 2021 году - 30,6 млрд рублей. Но, по оценкам, программа может охватить 600 тыс. семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, - заверил глава государства.

До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, потребовал он. Для этого необходимо создать не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный сектор, причем 90 тыс. мест должно быть создано уже в этом году. За три года на эти цели будет направлено 147 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

Не обошел в своем послании президент и старших членов семей. По его словам, уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна в любом случае осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно.

- То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат, - пояснил он. - Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Кроме того, работающим механизмом для поддержки малообеспеченных слоев граждан может стать социальный контракт, отметил президент.

Триллион на борьбу с раком

- В послании прошлого года предложил реализовать программу борьбы с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 трлн рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь, - заявил глава государства.

В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. Кроме того, к 2021 году необходимо внедрить проект «Бережливая поликлиника» во всех детских поликлиниках. Он подчеркнул, что главное - не в вывеске, а в том, чтобы люди почувствовали по-настоящему уважительное отношение к себе со стороны государства.

- Сегодня самые сложные операции с использованием новейшего оборудования успешно делаются не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах, - сказал Владимир Путин. - Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать. И работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня.

Запрос на культуру

- Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой, прежде всего в регионах, на местах, — подчеркнул президент.

Владимир Путин предложил существенно расширить поддержку местных культурных инициатив - проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов России.

В рамках национального проекта «Культура» будет выделено более 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 млрд на поддержку центров культурного развития в малых городах.

Сдать в архив

- За два года надо обновить нормативную базу и оставить только те документы, которые соответствуют современным требованиям. Остальные - сдать в архив, - заявил президент и предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех норм, в том числе предписанных ведомственными и региональными документами, при условии, что они потеряли свою актуальность.

Устаревшее законодательство — не единственная проблема, которая сдерживает развитие предпринимательства и снижает инвестиционную привлекательность России.

- Сегодня почти половина дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям, - сказал Владимир Путин.

В качестве инструмента решения этой проблемы президент предложил бизнес-объединениям и Агентству стратегических инициатив разработать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смоли бы делать публичной информацию о давлении на них.

- Нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору, - также подчеркнул российский лидер. - Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению.

Резервы и долги

- Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, а он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора, - сказал президент в части своего выступления, посвященной экономике.

Внешний долг российской экономики (как государственных, так и частных структур, а также домохозяйств) на 1 января 2019 года составил $453,7 млрд, тогда как международные резервы на ту же дату превышали $468 млрд. Такую оценку приводит ЦБ.

Подобная ситуация была ожидаемой, подчеркнул глава государства. Однако правительству и Центральному банку в ближайшем будущем нужно войти в целевые показатели инфляции и обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста.

- Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает, - заявил он.

Несмотря на высокий уровень обеспеченности экономики резервами, либерализовать подходы к их накоплению пока преждевременно, считают в Минфине. Резервы формируются главным образом из сверхдоходов от продажи нефти. Наращивать инвестиции за счет этих средств необходимо очень осторожно, так как конъюнктура цен на черное золото может измениться.

В целом увеличение резервов привело к ряду позитивных последствий для экономики. Например, снизилась чувствительность курса рубля и зависимость государственных финансов от изменения цен на нефть, увеличения роли ненефтегазовых доходов.

Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике, считает президент. Для этого необходимо обеспечить опережающий темп роста производительности труда на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и, как результат, увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Необходимо и улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, «чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу», отметил Владимир Путин.

— Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7%. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства, — заявил он.

Мусор без профанаций

Если реформа отрасли по обращению с отходами сведется к росту платы за вывоз мусора, то «это не работа, а профанация», заявил президент. Он призвал декриминализировать систему управления твердыми коммунальными отходами (ТКО), «избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется».

- Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят, - подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные. Самые крупные полигоны, которые формировались десятилетиями, находятся в Подмосковье, вблизи Санкт-Петербурга, Челябинска. Все проблемные свалки включены в региональные программы.

Президент обратил внимание на горы хлама вблизи жилых кварталов.

Глава государства призвал переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта, а также принять закон о квотировании выбросов. Сделать это необходимо в весеннюю сессию, несмотря на попытки влиятельных лоббистов притормозить этот законопроект, указал он.

Космос, генетика, кадры

- Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта, - сказал глава государства.

Программа развития генетических технологий, указ о создании которой был подписан 28 ноября, уже разработана и утверждена. Идет подготовка к ее старту.

- Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, - заявил Владимир Путин, обозначив важнейшую проблему отрасли высоких технологий, которая сейчас остро нуждается в высококвалифицированных кадрах.

Речь в послании шла также и о создании Национального космического центра. Как рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, новый центр должен быть создан на базе ГКНПЦ им. М.В. Хруничева через 3,5 года, он даст Москве 20 тыс. новых рабочих мест.

Суверенная оборона

- Россия была и будет суверенным и независимым государством. Это аксиома! Либо она будет таким, либо ее вообще не будет. Россия не может не быть суверенной. Некоторые страны могут, Россия - нет, - сразу обозначил посыл своей внешнеполитической части выступления Владимир Путин.

Выразил российский лидер надежду и на шаги со стороны Евросоюза по восстановлению отношений, поскольку это в интересах обеих сторон. И если «наши равноправные, взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным, стабилизирующим фактором в мировых делах», то про диалог с США подобного сказать нельзя.

Президент начал с позитивных новостей: с Белоруссией Москва продолжит углублять взаимодействие в рамках Союзного государства, а рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут укрепляться. Кроме того, Россия готова к поиску совместных решений с Японией по мирному договору.

- Как они действуют на самом деле? Сами всё нарушают да еще и своих сателлитов мобилизуют, они аккуратненько, но американцам подхрюкивают в этом вопросе, - объяснил Владимир Путин. - Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена.