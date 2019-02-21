На "Бережливую поликлинику" в Хабаровском крае добавят 35 млн рублей

В этом году из краевого бюджета на реализацию проекта «Бережливая поликлиника» выделят еще 35 млн рублей. Средства позволят модернизировать не менее 20% поликлиник региона. Стандарты бережливости, позволяющие существенно сократить время оформления пациентов, уже действуют в ряде медучреждений Хабаровска.

Как уточнили в краевом минздраве, сейчас новые принципы обслуживания больных внедряются в 1-ой, 3-ей, 7-й, 9-й детских поликлиниках Хабаровска, в клинико-диагностическом центре. Они предполагают переоборудование внутреннего пространства - установку автоматических дверей, информационных табло, электронной очереди, инфоматов, создание крытых колясочных, открытых регистратур, колл-центра. Модернизация позволяет максимально избавиться от «живых очередей». По информации пресс-службы правительства региона, при правильно выстроенной маршрутизации пациентов до 90% больных могут записаться на прием удаленно. Это экономит силы персонала, а значит, можно будет больше времени затратить на осмотры и лечение.

- До 2021 года нам предстоит внедрить принципы бережливости в 36 поликлиниках, что составит не менее 95% от их общего количества. В первую очередь, будем модернизировать детские медучреждения. В некоторых зданиях есть проблемы с перепланировкой, так как они располагаются в приспособленных помещениях. Но будем выходить из положения, решать вопросы насколько это возможно, - отметил министр здравоохранения края Александр Витько.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в ближайшие годы планируется перевести на бережливые технологии все детские поликлиники и не менее половины взрослых в стране. Такую задачу перед Правительством РФ в Послании Федеральному Собранию поставил Президент страны Владимир Путин. По его словам, благодаря современным стандартам, время ожидания приема врача в среднем может быть сокращено в 3-4 раза. Также это позволит создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями и посетителей с детьми.

В настоящее время в федеральном проекте уже принимают участие не менее 300 поликлиник в 40 субъектах.