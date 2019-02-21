"Земские учителя" поедут в села Хабаровского края в следующем году

С 2020 года во всех регионах страны заработает новая программа, направленная на закрепление педагогических кадров в сельской местности. Проект получил название «Земский учитель». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

Инициатива поддержки учителей аналогична действующей в России с 2012 года программе «Земский доктор». Педагоги, решившие работать в глубинке, получат от государства единовременную денежную выплату в размере одного миллиона рублей. «Подъемные» средства можно будет потратить на покупку жилья, приобретение материалов для строительства или выплату ипотеки. Господдержку смогут получить учителя в возрасте до 35 лет, переехавшие работать в села и малые города. При этом, как обозначил Владимир Путин, для специалистов со стажем в сельских школах необходимо продумать дополнительные меры поддержки.

Кроме того, претенденты на участие в программе «Земский учитель» должны иметь высшее профессиональное образование. Трудовой контракт с руководством школы заключается минимум на пять лет.

По информации министерства образования и науки Хабаровского края, на сегодняшний день в регионе действует 390 образовательных учреждений, из них более 200 – только в сельской местности.

- Ежегодно в Хабаровском крае пополняется педагогический корпус. Только в этом учебном году в школы региона прибыло 354 специалиста. Доля молодых учителей до 35 лет составляет более 24 процентов, - отметила министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Она также добавила, что с 2009 года в крае действует постановление Правительства по поддержке кадров на селе. Согласно документу, специалистам, которые уезжают в удаленные и труднодоступные населенные пункты, выплачивается сберегательный капитал в размере пятидесяти окладов, что составляет более 500 тысяч рублей. За время реализации в сельские школы поступили на работу 723 специалиста. Общий размер господдержки из краевого бюджета составил более 250 млн рублей.

- Вместе с тем, такая дополнительна мера по привлечению специалистов в глубинку, как программа «Земский учитель», позволит пополнить педагогические ряды молодыми кадрами. Особенно это привлекательно для тех специалистов, которые отправятся в районы, не включенные в перечень удаленных и труднодоступных, - сказала Алла Кузнецова.