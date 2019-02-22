Завод вторпереработки полимеров в ТОСЭР «Хабаровск» заработает в марте

Завершается строительство завода по вторичной переработке полимеров на площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск». На первом этапе компания «ТН-Пластики» планирует запустить новое производство в марте этого года. Резидент уже вложил в реализацию проекта 132 млн рублей.

Компания «ТН-Пластики» приобрела и разместила в производственных корпусах завода новейшее оборудование для измельчения вторичного пластика в гранулы и последующего их уплотнения. На предприятии создано 12 высокопроизводительных рабочих мест. Сейчас специалисты компании осуществляют пуско-наладочные работы на поставленном оборудовании. Испытания включают отбор проб, обработку данных, сверку результатов с нормативами, регистрацию данных.

Сырьем для получения продукции завода послужат вторичные полимеры: ПЭТ бутылки, крышки, полиэтилены. Следующим этапом реализации проекта станет ввод в работу линии по выпуску собственной продукции – пластиковых водосточных систем, а также производства теплоизоляционных плит резидента ТОР «Хабаровск» ООО «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток».

- Проект ООО «ТН-Пластики» отвечает всем современным требованиям экологической безопасности. Технология переработки пластикового сырья является чистым методом утилизации полимерных отходов, - уточнили в АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

По информации пресс-службы правительства региона, продолжается строительство новых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ТОСЭР «Хабаровск». В прошлом году здесь был построен пункт редуцирования газа, газопровод протяженностью более 600 метров. В 2019 году будут завершены работы по строительству внутриплощадочных канализационных сетей протяженностью более 17 километров. Кроме того, в эксплуатацию введено 8 автомобильных дорог общей протяженностью более 15 километров.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года. Сегодня в ТОСЭР сформированы четыре инвестиционных площадки: «Аэропорт», «Авангард», «Ракитное» и «Лазо». Основная специализация – промышленное производство, металлургия, сельское хозяйство. В настоящее время в ТОСЭР «Хабаровск» зарегистрировано 32 резидента, которые уже инвестировали в проекты более 8 млрд рублей. На предприятиях планируется создать более 2500 рабочих мест.