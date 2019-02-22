Новости
Новая программа развития сельских территорий появится в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию обозначил основные приоритеты развития аграрной отрасли. По словам главы государства, сегодня сельское хозяйство активно развивается. Растут объемы экспорта и осваиваются новые рынки. Однако, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и в дальнейшем успешно конкурировать на экспортном рынке, у страны должен быть набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам.
Сегодня подпрограмма по развитию села входит в отраслевую федеральную программу. Планируется, что в новой госпрограмме будут прописаны мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитию социокультурных центров.
В краевом министерстве сельского хозяйства отмечают, что объединение всех форм поддержки в отдельную программу придаст устойчивый вектор развитию сельских территорий, позволит закрепить население.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 011
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 218
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 083
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 614
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136