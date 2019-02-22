Новая программа развития сельских территорий появится в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию обозначил основные приоритеты развития аграрной отрасли. По словам главы государства, сегодня сельское хозяйство активно развивается. Растут объемы экспорта и осваиваются новые рынки. Однако, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и в дальнейшем успешно конкурировать на экспортном рынке, у страны должен быть набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам.

- Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия. Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года, - отметил глава государства.

Сегодня подпрограмма по развитию села входит в отраслевую федеральную программу. Планируется, что в новой госпрограмме будут прописаны мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитию социокультурных центров.

В краевом министерстве сельского хозяйства отмечают, что объединение всех форм поддержки в отдельную программу придаст устойчивый вектор развитию сельских территорий, позволит закрепить население.

- До сих пор в крае сохраняется отток сельского населения. И мы рассчитываем, что новая программа позволит решить эту проблему. Край активно участвует в действующей подпрограмме, благодаря которой мы получаем федеральные средства на улучшение жилищных условий, благоустройство, поддержку местных инициатив. Однако в сельской местности сегодня много нерешенных проблем, в том числе остро стоит кадровый вопрос. Новая программа развития сельских территорий нацелена на стабилизацию ситуации, создание благоприятных условий для жизни жителей сел и конечно, закрепление населения. Это актуальное и своевременное предложение главы государства, - приводит комментарий заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства Александра Шкурина пресс-служба правительства региона.