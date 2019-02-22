Из-за пожаров в 4-х районах Хабаровского края ввели особый режим

Ситуация с зимними палами осложнилась с начала этого года. Из-за отсутствия снега в разных частях региона стали появляться одиночные очаги. Сейчас ежедневно регистрируется до нескольких десятков термоточек, большая часть из которых - возгорания сухой растительности, также в ряде районов действуют лесные пожары. В Ванинском и Советско-Гаванском районах открылся пожароопасный сезон, обычно он начинался не раньше апреля.

"Сегодня в крае зарегистрировано шесть природных пожаров площадью четыре тыс. га. <...> Поручаю с сегодняшнего дня ввести особый противопожарный режим в южных районах края", - сказал Фургал.

Как уточнил позднее в беседе с журналистами заместитель председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Анатолий Литвинчук, особый противопожарный режим с пятницы вводится в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, имени Лазо районах. Он добавил, что сложность тушения зимних пожаров, особенно в удаленных и труднодоступных районах, заключается в том, что авиация не сможет сбрасывать воду на очаги, так как реки и водоемы еще скованы льдом, кроме того, при сбросе вода успеет замерзнуть.

Во время заседания комиссии по ЧС глава региона поручил сразу тушить появляющиеся возгорания, не допуская перехода огня на лес - сейчас в основном горят мари. Также будет организована совместная работа с правительством Еврейской АО по тушению пожаров, на территории области также начались возгорания.

21 февраля в Хабаровске отмечалось задымление, видимость составляла около 6 км, над домами наблюдалась дымка, в воздухе ощущался запах гари. Дым в город принесло от палов травы, возникших в 100 км от города.