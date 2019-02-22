Приморье готово принять в дар тигра Амура

Власти Приморья рассмотрели предложение губернатора Хабаровского края принять тигра Амура в дар от региональных властей. В уведомлении за подписью вице-губернатора Приморского края Александра Костенко сообщается «о готовности к принятию тигра Приморским краем». По информации пресс-службы правительства региона, теперь Хабаровском краю предстоит подготовить комплект необходимых документов для передачи животного.

- Мы уже составили проект постановления о передачи тигра в собственность Приморского края. Сейчас он проходит согласование в наших министерствах, затем его подпишет губернатор. После утверждения весь комплект документов будет направлен в администрацию Приморского края, - сообщил и.о. министра имущественных отношений края Олег Ожегов.

Подарить тигра Приморью в начале прошлой неделе предложил губернатор Сергей Фургал. После консультаций со специалистами глава края принял решение оставить хищника жить там, где он ему будет комфортнее. После чего, по поручению Сергея Фургала в Приморский край был направлен официальный запрос с предложением.

Сейчас тигр «Амур» находится в приморском сафари-парке как имущество Хабаровского края, переданное на условиях временного хранения. В 2015 году хищник стал всемирно знаменит, после того, как неожиданно подружился с другим питомцем зоосада - козлом Тимуром. Позднее встал вопрос о его возращении в Хабаровск, так как срок временного договора истек. Против передачи тигра выступило руководство сафари-парка. Жители Приморья в соцсетях и СМИ также высказались за то, чтобы тигр Амур остался у них в регионе.