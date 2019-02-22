В Хабаровске появятся дорожные знаки по межнациональным стандартам

Теперь указатели будут прочнее и долговечнее. Со вступлением в России в «Таможенный союз Евразийского экономического союза» в 2016 году, в нашу страну пришли и межнациональные стандарты, ряд которых затрагивает изготовление дорожных знаков. Но начать работать по ним производители смогли только сейчас: длительное время заняли процедуры получения сертификатов на выполнение этих работ, а также поиск поставщиков необходимых материалов для выпуска продукции, соответствующей новым требованиям.

Как рассказал руководитель отдела ООО «ХабДорСнаб» Владислав Чендаков, в частности, теперь по введенному ГОСТу-32945, надлежит применять металлические листы с толщиной оцинковки не менее чем в 20 микрон (ранее использовался прокат с оцинковкой в 10-12 микрон).

«Такого металла нет во всем Хабаровском крае – у нас его просто не производят. Пришлось закупать у челябинских металлургов. Договорились с ними о бесперебойных поставках. Знаки, изготовленные из него, служат на порядок дольше обычных – 10 лет вместо 5-ти», - поведал он.

Прочнее стала и пленка, создающая так называемую «маску» знака, то есть, само изображение, видимое пешеходам и водителям. Прежде чем быть наклеенной на металлическую основу, она проходит более серьезные, чем раньше, испытания на старение и устойчивость к агрессивной окружающей среде.

«В России выпуск такой пленки пока налажен лишь в нескольких городах – опять же из-за сложностей с сертификацией: организации, которые могут сертифицировать производство, расположены в Новосибирске и столице страны, что очень сильно замедляет процесс оформления. Что до пленки, то наши поставщики находятся тоже не близко - в Москве и Санкт-Петербурге», - рассказал Чендаков.

Дорожные указатели нового образца уже можно встретить на хабаровских улицах. Наибольшим спросом у заказчиков традиционно пользуются знаки «Пешеходный переход», таблички зоны действия знаков, «Места для инвалидов», а также знаки из категории запрещающих - «Проезд запрещен», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена».

«Хочу отметить, что визуально знаки, выпущенные по новому ГОСТу, практически ничем не отличаются от старых, которые мы делали по национальному российскому стандарту. Найти отличия могут только специалисты и представители контролирующих структур», - подчеркнул он.

Несмотря на некоторые имеющиеся, но уже практически разрешенные, сложности с материалами, предприятие, являющееся пока единственным поставщиком данной услуги в краевом центре, готово выполнить все заявки. Производительность цеха – 30 тысяч дорожных знаков в год, что позволит удовлетворить любой, даже самый взыскательный спрос.