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В Хабаровске появятся дорожные знаки по межнациональным стандартам
Теперь указатели будут прочнее и долговечнее. Со вступлением в России в «Таможенный союз Евразийского экономического союза» в 2016 году, в нашу страну пришли и межнациональные стандарты, ряд которых затрагивает изготовление дорожных знаков. Но начать работать по ним производители смогли только сейчас: длительное время заняли процедуры получения сертификатов на выполнение этих работ, а также поиск поставщиков необходимых материалов для выпуска продукции, соответствующей новым требованиям.
Как рассказал руководитель отдела ООО «ХабДорСнаб» Владислав Чендаков, в частности, теперь по введенному ГОСТу-32945, надлежит применять металлические листы с толщиной оцинковки не менее чем в 20 микрон (ранее использовался прокат с оцинковкой в 10-12 микрон).
Прочнее стала и пленка, создающая так называемую «маску» знака, то есть, само изображение, видимое пешеходам и водителям. Прежде чем быть наклеенной на металлическую основу, она проходит более серьезные, чем раньше, испытания на старение и устойчивость к агрессивной окружающей среде.
Дорожные указатели нового образца уже можно встретить на хабаровских улицах. Наибольшим спросом у заказчиков традиционно пользуются знаки «Пешеходный переход», таблички зоны действия знаков, «Места для инвалидов», а также знаки из категории запрещающих - «Проезд запрещен», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена».
Несмотря на некоторые имеющиеся, но уже практически разрешенные, сложности с материалами, предприятие, являющееся пока единственным поставщиком данной услуги в краевом центре, готово выполнить все заявки. Производительность цеха – 30 тысяч дорожных знаков в год, что позволит удовлетворить любой, даже самый взыскательный спрос.
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