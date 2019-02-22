Дети из стран АТР померятся талантами в в Хабаровске

В краевом центре уже начались первые отборочные этапы конкурсов международного фестиваля художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР». В этом году он проводится в 29 раз. Возраст участников - от 7 до 18 лет. Планируется, что на фестивале блеснут талантами музыканты и художники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Биробиджана, республики Саха (Якутия), Амурской области, а также из КНР, Республики Корея, Японии, Монголии. Творческий праздник пройдет с 10 по 14 марта в Городском дворце культуры.

Юные дарования будут состязаться в трех конкурсах: «Музыкальное исполнительство», «Живопись и графика», «Творчество и технологии XIX века». Победители в каждой номинации получат дипломы и памятные знаки. Обладателям гран-при будет вручен диплом Дальневосточного отделения международного благотворительного фонда «Новые имена», а также денежный приз - 30 000 рублей. Кроме того, они ежемесячно в течение года будут получать именные стипендии в размере 3000 рублей.