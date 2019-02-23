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Владимир Путин: Мы гордимся теми, кто посвятил себя служению Родине
Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем защитника Отечества. В телеграмме, отправленной на имя губернатора Хабаровского края, он подчеркнул, что страна гордится соотечественниками, посвятившими себя служению Родине.
- Мы искренне гордимся ратными подвигами многих поколений наших предков, которые мужественно сражались за свободу и независимость страны. И сегодня чествуем доблестных наследников патриотических традиций российского воинства. Тех, кто посвятил себя служению Родине, хранит верность присяге и долгу. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго, - отметил президент.
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