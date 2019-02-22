Банк вакансий открыт для жителей Хабаровского края с ограниченными возможностями здоровья

В Хабаровском крае инвалидам трудоспособного возраста помогают найти работу. На интерактивном портале регионального комитета по труду и занятости населения размещены банк соискателей среди инвалидов и банк вакансий, заявленных работодателями. Это позволяет оперативно подбирать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей.

Сегодня в регионе зарегистрированы 23 307 трудоспособных инвалидов, при этом работают только 5 482 человек (25,5 процента). В 2018 году в органы службы занятости населения обратились 1 027 граждан с инвалидностью, признаны безработными – 588, трудоустроены – 680. На обучение службой занятости населения края направлены 60 человек.

По информации пресс-службы правительства региона, одной из самых действенных мер содействия занятости людям с особенностями здоровья является выделение квотированные рабочих мест предприятиями регионе. Согласно краевому закону, предоставлять вакансии обязаны работодатели со штатным расписанием не менее 35 человек. Благодаря этому в 2018 году количество организаций, на которые возложена обязанность по созданию квоты для инвалидов, увеличилось в 3,4 раза – с 467 до 1598.

- Размер квоты составляет три процента от среднесписочной численности работников. Работодателями региона выделены 4127 квотируемых вакансий, из них занято 2725. Практически заполнены рабочие места на предприятиях здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства. С этого года служба занятости населения оказывает новую государственную услугу по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, - подчеркнули в комитете.

Для быстрой адаптации на рабочем месте в регионе реализуется программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве». Наставники помогают правильно применять на практике знания и навыки, внушают уверенность в правильности принимаемых решений.

- Из краевого бюджета предусмотрена субсидия на возмещение затрат работодателя на доплату за наставничество. В этом году на эти цели запланировано 2,8 млн. рублей. Программа имеет важное социальное значение, помогая обеспечить конкурентоспособность граждан с инвалидностью на рынке труда, - отметил Сергей Фургал.

Напомним также, что важность работы по трудоустройству инвалидов была отмечена в «майских» указах президента России Владимира Путина как одно из направлений государственной социальной политики. Перед регионами стоит задача до конца 2020 года устроить на работу не менее 50 процентов инвалидов трудоспособного возраста.