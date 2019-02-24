Конфликтные очереди в поликлиниках Хабаровска



Запись в регистратуре на прием, электронная очередь – что от них толку, если балом правит, как и 30 лет назад, очередь «живая»?

«Есть нормальные люди, которые болеют и которым надо идти в поликлинику, а есть «больные», которым не надо идти, а они все равно идут», - высказывается афоризмом пожилой посетитель поликлиники №16. В коридоре, кроме нас, сидят всего двое. На ум приходит мысль, что лечебное учреждение – единственное место, где пустота является синонимом слова «порядок». И еще один помысел, робкий, но с надеждой: неужели у нас научились бороться с очередями?



Первая заповедь пациента

За час до того. Получил задание из «центра»: прикинуться больным, внедриться в очередь, далее действовать по обстановке. Первый микрорайон, поликлиника №16. Восемь утра. Несмотря на раннее время, жизнь здесь кипит. Возле кабинетов уже организовались свои «группировки» пациентов. Есть намек на своеобразную иерархию. Если стоит возле двери – значит, к врачу он следующий. Почти никто не садится за углом. Чувствуешь себя спокойнее, когда кабинет находится в поле зрения.

Сажусь на скамейку. Неловкий момент: не захватил с собой никаких бумаг, а их отсутствие вызовет подозрения. На меня устремляются настороженные взгляды. Однако ситуацию спасает случай. Подходит немолодая женщина. «Кто первый с заду?» Взоры мгновенно переключаются на представительницу прекрасного пола. Новичку, претендующему на место в очереди, всегда не рады. Стабильная система грозит нарушиться. Ведь новое всегда означает непредсказуемое.

Например, пришлый может сказать «пустите меня, пожалуйста, в кабинет, у меня сильная боль». Или «мне только спросить». И мало того, что остальным придется ждать дольше, но ведь могут появиться последователи! Которые, увидев, что «прокатило», станут вести себя так же, лишь бы быстрее попасть на вожделенный прием. Очередь рассыплется, возникнут конфликты. В общем, настанет хаос и анархия.

«Конец очереди в коридоре, - отвечают женщине, - там парень последний». «Я последний!» - кричит парень.

Мы сидим уже около двадцати минут. Люди заходят к доктору, выходят. Все довольно спокойно. Но нет-нет да и вспыхнут препирательства. Занимал по записи, приходит, а ему говорят: сиди в очереди. «Я же по записи, у меня на это время назначено!» - «В очередь вставай, умник!».

Женщина, вопрошавшая «кто первый с заду», куда-то пропала. «Кто последний?» - спрашивает очередной новичок. «Конец очереди в коридоре, там женщина занимала». «Женщина ушла, поэтому я последний!» - снова кричит парень. «Кто последний?» - переспрашивает не расслышавший его «неофит».

Молодой человек встает с места и выходит из-за угла: «Я ПОСЛЕДНИЙ!!!». А потом выдает крылатую фразу: «Видите, сижу последний и так последний». Он нарушил первую заповедь пациента поликлиники – не покидать из виду кабинет. Теперь расплачивается за это.



Битва за флюорографию

Подошла девушка и попросила пропустить ее в кабинет без очереди, мотивируя, что ей надо срочно возвращаться к больному ребенку. Начинается, подумал я. Но девушку на удивление спокойно пропускают. В конце коридора возникает перепалка пациента с врачом. Позже, уже на улице, мужчина по имени Сергей расскажет мне, из-за чего возник конфликт:



- Я пришел в поликлинику, чтобы забрать результаты флюорографии. Пришел, когда еще 8 утра не было, был вторым в очереди в кабинет №4. Отстоял, спокойно спрашиваю у врача: «Можно получить результаты?». Он мне говорит: «Приходите за результатом в час дня. И не в этот кабинет, а в регистратуру». Почему я должен приходить в час, если результат давно готовый? (Действительно, в руке у Сергея «отбитый» в ходе эмоциональной полемики с врачом готовый снимок, беседовали мы с ним в 9 утра. – Авт.). А он все равно: «приходите в час», и все тут! И могли бы это как-то повежливее сказать? Что за отношение к людям?! Я бы не сидел, не ждал очереди в четвертый кабинет.

«Вот эти конфликтные ситуации и скапливаются из таких мелочей. Мы же люди все-таки, и отношение к людям должно быть не свинское. Мы же платим налоги, из которых фонд формируется», - подытожил Сергей.

По словам Сергея, он 15 лет не был в поликлинике и такое же количество времени не желает снова очутиться в ее стенах. Особое возмущение мужчины вызвал факт, что информацию о выдаче рентгеновского снимка работники лечебного учреждения могли бы разместить на стенде. А не заявлять об этом лично после отстаивания пациентами очереди.



Три вечные болезни

Поликлиника №16, второй этаж. В коридоре всего трое: дедушка и две женщины. Возле кабинета невролога стоит аквариум. Наверное, здесь никогда не возникает конфликтов. Пузырьки гипнотизируют, а мирно плавающие рыбки вызывают мысли о тщетности бытия.

«Я всегда шучу: захожу – никого нет. Аж страшно, неужели я один больной, а все остальные выздоровели?» – смеется дед.

«Здесь не бывает очередей?» - замечаю, что в моем голосе смешиваются нотки детской наивности и восторга по случаю обнаружения «земли обетованной».



«Подожди, минут через двадцать бабушки проснутся, и здесь наступит такой ай-яй-яй, - безжалостно разбивает мою мечту на осколки пожилой пациент. – Я специально хожу утром, потому что потом большие очереди. Я сам молодой еще, 75 лет всего. Всегда встаю в 4:05, железно. Машинистом работал, привык в любое время вставать. Будильниками никогда в жизни не пользовался. А сюда второй месяц хожу. Хондроз… У машинистов три вечные болезни – геморрой, хондроз и глухота».

«А народу в этой поликлинике всегда прилично. Толпа рассасывается часов в 11. В основном прибегают часов в 9, особенно старушки, которые ковыляют, но идут».

Молодой старик рассказал, что лечат в этой поликлинике хорошо. Но вот опять прихватило, пришлось идти. Даже на охоту в этом году не ездил, жаловался мужчина. Живет на «Судоверфи», до железнодорожного вокзала ходит пешком. «Тут рядышком», - лаконично объяснил он.Причиной своей активности в столь почтенном возрасте он назвал отказ от курения. Бросил, когда 47 лет назад у него родился первенец.Далее последовал афоризм о нормальных и «больных» людях. Классный дед… Не дожидаясь наплыва старушек, еду в следующее учреждение.



Очередная проблема

Улица Тихоокеанская, поликлиника №10. В регистратуру имеется электронная очередь. Ну хоть где-то признаки цивилизации… В остальном же все по-старому. Народу очень много. Люди сидят на скамейках, стоят вдоль стен.

«Это еще даже не очередь, - рассказала мне женщина в медицинской маске. – Пятого февраля весь коридор был полностью занят. Я даже очередь не достояла, на следующий день снова пошла».

Интересно, сколько же пациентов могут вместить эти коридоры, если то количество, что я увидел своими глазами, как оказалось, лишь небольшая группка? Сижу, наблюдаю. На УЗИ две отдельные очереди. Одна «по документам» (запись на обследование), вторая «по больничному».

Вообще, та или иная двойственность весьма характерна для такой извечной российской проблемы, как очереди. Я вспоминаю, как три года назад ходил в родную шестую поликлинику (она же КГБУЗ «Клинико-диагностический центр»). Слуховой проход у меня забился серной пробкой. В регистратуре мне предложили выбор - решить проблему за деньги или бесплатно. Так как я был уверен, что платная медицина подразумевает под собой как минимум улучшенный сервис, то заплатил две тысячи рублей и пошел к врачу. Не учел одно обстоятельство: платные услуги в частных и государственных больницах есть очень разное понятие.

Подойдя к нужному кабинету, увидел очередь. Подумав, что это «платники», занял в ней место. Каково же было мое удивление, когда узнал, что в одной очереди сидели как «платники», так и «бесплатники». И лечили всех одинаково. Мой вопрос к доктору, а за что я, собственно, платил деньги, остался без ответа.

Итак, я столкнулся, как бы это поумнее сказать, с псевдодуализмом. Этим же термином можно обозначить и явление, о котором мне сообщил в поликлинике №10 пациент Роман.



«Конечно, здесь все проходят к врачу в порядке живой очереди. Даже если записываешься и приходишь в свое время, все равно приходится сидеть в очереди. Толку от записи никакого».

«Люди очередь занимают с раннего утра, - продолжил Роман. - Я лично с 8 утра ждал. К врачу попал только в 10. Кто-то приходит до открытия поликлиники, на морозе ждет».

Боже, как это знакомо… Может, вообще тогда отменить процедуру записи? Какой от нее резон? Человек записывается, думая, что он спокойно придет в назначенный час и тут же попадет на прием. На практике – все происходит, как в случае с платными и бесплатными пациентами в одной «обойме».Правда, медицинским обслуживанием респондент доволен. Но подчеркнул: надо что-то однозначно менять в системе организации работы по приему пациентов.Я шел по поликлинике, отовсюду слышалось: «кто последний? Я буду», «по больничному отдельная очередь», «а мне на УЗИ надо», «она сказала, нет записи», «тогда за мной будете», «а перед вами много человек? Все?!», «до обеда еще стоять будем», «не хотите стоять, идите домой!». Всюду очереди. Очереди, очереди, очереди, очереди, очереди, очереди…



Андрей Канев

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