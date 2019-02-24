В Хабаровске старых коммунистов заменили на новых



В хабаровском краевом комитете КПРФ случилась своя «гонка на лафетах». К власти пришли молодые и энергичные лидеры. Утвердят ли их на партийной конференции, пока вопрос – сие мероприятие пройдет предположительно в мае.

В помещении крайкома витают нотки «Амуажа», перебивая запах нафталина. Трое молодых энергичных коммунистов и примкнувший к ним такой же молодой энергичный пресс-секретарь потрясают кулаками и обещают показать «кузьк…». Пардон. Обещают вести активную пропагандистскую работу и, вообще, завести своих депутатов в краевой думе в количестве 36 штук из 36 возможных.

Региональное отделение временно возглавил Максим «бизнесмен-пролетарий» Кукушкин. Когда-то он боролся за пост мэра Хабаровска. Однако прекратил делать по утрам зарядку, стал постить на свою страницу в соцсетях фотографии Бориса Ельцина и потерпел фиаско. Внутри же своей организации Кукушкин смог взлететь по карьерной лестнице, заменив на посту более старшего партайгеноссе.



Вечно второй

Можно было бы предположить, что новый главный краевой товарищ сверг старую элиту (не исключено, что под песни группы «Красная плесень»), но это не так. Решение о выводе Александра Громова и Виктора Постникова из бюро крайкома принимал Центральный комитет КПРФ.

Молодые коммунисты встретили эту новость радостно. Сразу заговорили о «хрущевской оттеп…». Извиняюсь. Заговорили о демократическом централизме, кадровой ротации и партийном омоложении. А также стали часто повторять слово «завоюем» в плане выборов в различные органы власти.

«Наша цель – победа каждого депутата в каждом округе. А процент депутатов от КПРФ в хабаровской краевой думе мы планируем довести до ста процентов!» - заявил заместитель председателя рабочей группы, созданной по решению Президиума ЦК КПРФ, Петр Перевезенцев.

Вспомнилась шутка, так сказать, на контрасте. «Геннадий Андреевич, мы приглашаем вас принять участие в соревновании. Хотите узнать, что получит победитель?» Зюганов отвечает: «Меня не интересует, что я получу за первое место, меня интересует, что я получу за второе».

М-да, уж… Бодрый план «младотурков» выглядит мало того что фантастически, так еще и весьма наивно. Хотя стоит признать – потенциал у них неплохой. Как и перспективы получить большее количество мандатов, чем у них есть сейчас.



Партия: перезагрузка

«У нас нет такого, что из Москвы прислали бумагу – назначьте, мол, того и того. Кто станет новым первым секретарем, решит партийная конференция», - звучало на пресс-конференции, посвященной изгнанию старых коммунистов из бюро крайкома организации вечно молодого Зюга… Сорри. Вечно молодого Ленина.

А за что исключили-то? Не очень хорошо работали с районными отделениями. Да и кандидатов в местные собрания депутатов провели абы как. Для Центрального комитета, продолжил Перевезенцев, решение снять Постникова и Громова далось нелегко.

Но мне вот интересно: до какой точки кипения нужно было довести работу в крайкоме, чтобы ЦК принял решение о снятии легко? На мой взгляд, хабаровские коммунисты многие годы вели себя тише Кирова образца 1935 года. Да, периодически организовывались митинги и пикеты. Однако они не приводили ни к каким результатам (кроме, разве что, выпустить у населения пар).

Кстати, последний раз коммунисты хотели организовать акцию протеста в виде пикета-цепочки. То есть расставить своих людей поодиночке на расстоянии пары десятков метров друг от друга. В руках у них должны были быть плакаты с лозунгами (ну там, против повышения цен на ЖКХ, против дорогого бензина, против гриппа и ОРВИ). Однако администрация Хабаровска потребовала согласовать с ней подобный способ выразить народное возмущение. А в случае неподчинения пригрозила сделать активистам бо-бо в виде штрафов по 20-30 тысяч рублей на каждого.



«Нам сказали в мэрии, что если люди стоят даже за 50 метров, но у них единая атрибутика, единая цель, лозунги, организатор, значит, заявка должна подаваться как на пикет», - рассказал Максим Кукушкин, выступивший инициатором акции.

Чтобы не подставлять соратников, «красные» решили перенести пикет-цепочку примерно на конец февраля - начало марта. На сей раз с подачей заявки в администрацию.По словам Перевезенцева и Кукушкина, в прошлом году начался активный приток молодых членов в региональное отделение КПРФ. Поэтому, мол, недостатка в «свежих» активистах не будет. Что ж, посмотрим. «Гонка на лафетах» закончилась в 1985 году, когда похоронили Черненко. К власти пришел молодой энергичный лидер Михаил Сергеевич…



Андрей Канев

Фото Андрея Дунаевского