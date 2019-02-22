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Коммунисты Дальнего Востока хотят возродить Волочаевский мемориал
17 февраля «красные» регионального отделения КПРФ из Хабаровска и ЕАО при поддержке Союза советских офицеров из Владивостока провели митинг на сопке Июнь-Корань. Поднимался вопрос о восстановлении памятника на вершине.
Всего собралось свыше ста человек, включая студентов и школьников, неравнодушных к идеям и идеалам коммунизма. Разворачивали транспаранты, включали музыку, говорили зажигательные речи, принимали в партию новых членов. И в конце мероприятия митингующие потребовали провести реставрацию памятника-музея. Того самого, что 11 ноября 1928 года был открыт, а с 1945-го работал как мемориальный музей. В начале 90-х памятник разворовали и развандалили. Чтобы хоть что-то сохранить, часть экспонатов перенесли в школьный музей Волочаевки, часть отдали в Гродековский, часть – просто «ушла» на сторону. Само здание, долго остававшееся закрытым, с заложенными кирпичом окнами, в настоящий момент имеет жалкий вид по сравнению с воздвигнутой рядом часовенкой. По предварительной информации, приведение в норму здания мемориала обойдется в 20-25 миллионов рублей. Воздвигли–порушили–отремонтировали–сломали–починили. Бесконечная битва «за патриотизм».
Осталось понять: а кто хозяин объекта культурного наследия «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевского боя» и чья там земля.
Эдуард Попов
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