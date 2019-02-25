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Хабаровские врачи про очереди в поликлиниках
Доктор должен контролировать поток приходящих к нему на прием посетителей – таково мнение сотрудников поликлиники №10. Предварительная запись стоит в приоритете. Человеку назначили, например, на 12:30. Он приходит в положенное время, стучится в кабинет, открывает, проходит. Так называемая живая очередь игнорируется.
Медику необходимо за пятнадцать минут ознакомиться с историей болезни пациента и поставить диагноз. Если он этого сделать не успеет, больному придется немного, в разумных пределах, подождать.
Сразу записываться к узким специалистам в корне неверно. Наперво следует проконсультироваться у терапевта. Тот выпишет соответствующее направление, и пациенту не придется слышать от кардиолога или нефролога «сначала идите к терапевту!».
Регистратура в ее обычном виде должна кануть в Лету. Ее уже заменяют информационные терминалы. Подходишь, нажимаешь нужный пункт.
Иногда посетители поликлиники не знают, куда идти и что делать. В таком случае в регистратуре есть окошко для «просто спросить». К терминалам прикреплен администратор. Он все подскажет и расскажет. Компьютерных модулей в лечебном учреждении два. Скоро поставят еще три.
Скепсис
Собственно, так должна функционировать система, чтобы у дверей кабинетов докторов не возникали человеческие многометровые «хвосты». Но здесь меня одолевает скепсис. Взять хотя бы момент, при котором пациент, записавшись на прием, игнорирует живую очередь. Мысль, безусловно, верна. Вот только на практике…
Ведь далеко не у каждого хватит духу противопоставить себя цементированной вековой традицией толпе. В других аспектах тоже существуют свои изъяны.
Влияет (хоть и не сильно) на возникновение очередей низкая укомплектованность терапевтами. А также бумажная работа, на которую врачи вынуждены тратить много времени.
Тем не менее сотрудники вышеназванного лечебного учреждения признают: успешно бороться с «очередной химерой» можно и нужно. Дополнительные информационные терминалы заменят очереди в регистратуру. Не исключено, что в поликлинике в скором времени запустят проект по синхронизации федерального и регионального порталов госуслуг. Следовательно, там будет оперативно обновляться информация о записи к докторам. Тем более что в поликлинике работают специалисты таких направлений, которых в Хабаровском крае больше нет нигде.
Прогресс
По мнению Глотова, компьютеризация больниц и поликлиник уже решает множество проблем. Проблема же очередей отпадет сама собой, если не мешать прогрессу.
На этом наш диалог об очередях был закончен. Однако другими важными темами для развития здравоохранения в Хабаровском крае Александр Глотов назвал такие моменты, как недостаток финансирования для обычных поликлиник и строительство новых жилых кварталов без соответствующей медицинской инфраструктуры, в результате чего возрастает нагрузка на работников «старых» поликлиник, так как жители новоиспеченного района идут туда лечиться.
Андрей Канев
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