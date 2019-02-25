Гражданин Узбекистана сообщил о бомбе на ж/д вокзале Хабаровска

В Хабаровске осужден гражданин Республики Узбекистан, сообщивший заведомо ложные сведения о заложенном взрывном устройстве. 20-летний молодой человек решил, что так будет дешевле вернуться на родину. Маленько просчитался.

Как рассказала начальник отделения информации транспортной полиции Дальневосточного федерального округа Ольга Мироненко, 15 октября прошлого года уроженец Узбекистана, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1, сообщил по телефону Единой диспетчерской службы правительства Хабаровского края о готовящемся взрыве.

Естественно, были задействованы все оперативные службы города. Бомбу не нашли. Зато вычислили и задержали недоброго шутника, который в общем-то особо не скрывался. Дознаватели Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте установили: насмотревшись фильмов, решил сообщить о заложенном на железнодорожном вокзале взрывном устройстве для того, чтобы его… депортировали домой.

Приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска «минер» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры, полного признания вины, добровольного возмещения затрат правоохранительных органов на проверку заведомо ложного сообщения об акте терроризма суд назначил подсудимому наказание - штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Только в минувшем году транспортные полицейские установили и задержали семерых таких «минеров». По словам Ольги Мироненко, и этот, и предыдущие граждане, схваченные, что называется, за руку, в основном представляют из себя неуравновешенных людей и недалеких подростков. Плюс «обиженные». На днях транспортные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злого шутника, «заминировавшего» локомотивное депо в Уссурийске. 30-летний мужчина из чувства неприязни к своему руководству отправил на телефон горячей линии Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» смс-сообщение о готовящемся взрыве железнодорожного предприятия.

В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции и их коллегами из УФСБ мужчина был установлен и задержан. Его вина полностью доказана. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, направлено в суд.





Вадим Решетняк

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