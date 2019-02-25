Хабаровская школьница придумала "лего-остановку"



Прошедшая городская выставка технического творчества «Проекты действующих моделей роботов» показала, что с отверточной сборкой у нас все в порядке. И даже из кубиков ЛЕГО дети что-то там влет научились собирать. И так же программировать - на основе готовых блоков. Только все это как-то вторично и десятки раз уже виденно.

Примерно одни и те же проекты кочуют от одной выставки робототехники к другой. В этот раз появились и более социально значимые – «головной убор - помощник для слепых и слабовидящих людей» от Антона Юрьева и «экзоскелет руки» Ильи Самарина из 5-й гимназии. Конечно, в реальности эти проекты еще «пилить и пилить» до более-менее работающих прототипов.

Марина Лысенко, председатель Хабаровского отделения Всероссийского общества слепых (порядка 600 членов), на себе испытала «умную кепку» и уже через пару минут ее сняла. «Очень неудобное и крайне сырое изделие», - так она прокомментировала нанотехнические изделие. Через пять минут ношения такого «помощника» на голове у меня, человека вполне тренированного, затекла шея. И как этакое творчество масс носить постоянно? Просто юные конструкторы с очень средним образованием ничего не знают про анатомию человека. И сами признались, что эту кепку тестировали в течение 10 минут.

Смотрю на проект «Автобусная остановка для слепых и слабовидящих людей» шестиклассницы Инессы Ус из 24-й школы. Нет, к девочке нет никаких вопросов. Школьница согласно поставленной задаче собрала очень прикольный макет, с использованием высокодуховной отечественной изоленты. Каждый подходящий «автобус» опознается – с использованием «автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные». По-иностранному это звучит как RFID-система.



Да, можно восхищаться моделью, где вместо бодренькой музычки из динамика идет озвучка номера подошедшего маршрута. После «опытной эксплуатации» этакого кунштюка, как «Лего-остановка» у меня, как у экс-инженера, осталась масса вопросов. В основном к «старшему технику» Виктору Старкову, тренеру робототехники.

Такое ощущение, что и руководитель проекта, и постановщики задачи в реальности на остановке не стояли, где одновременно может подойти более одного автобуса, где часть из них становится во вторую линию. И как в таком случае будет работать система опознавания? Воспитывать шоферов автобусов? Да им глубоко индифферентны такие проблемы, им надо план привезти! Водила от выручки работает. Елена Шадуя как предприниматель полна планов и как человек вполне понимает потребности слепых и слабовидящих. Но когда шоферы поднимаются на дыбы и бастуют из-за условий труда, высокоинтеллектуальные остановки и проблемы слепых стоят на последнем месте.

Еще одна беда, которую любители робототехники не учли, – высота автобуса. По улицам города-немиллионника бегают различного типа представители общественного транспорта, начиная от микроавтобусов типа «шахид-такси», продолжая полноразмерными изделиями отечественного производства и заканчивая импортными, но от этого не менее потасканными средствами передвижения. Как на разновысокие средства будем настраивать аппаратуру считывания RFID-меток?

Есть и социальные аспекты. К примеру, кто все эти удовольствия будет оплачивать? Когда проезд на общественном транспорте вырастет до 40–45 рублей, может и «рвануть».

Юные конструкторы признались, что система нуждается в доработках. И они постараются в дальнейших версиях учесть поступившие от заказчика претензии. Ситуация, характерная для России, что #сколенподнимается. Вместо выдачи реальной заявки на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по социальной теме – детские игры в кубики. Такими темпами, я думаю, до реальных разработок, а потом и внедрения пройдет еще лет 20. Если память мне не изменяет, то примерно такой срок был у внедрения в жизнь «говорящих» светофоров.

Смотрю на поделки нынешних «юных кибернетиков» и понимаю, как они далеки от реальных проблем. Пару поколений толковых, технически грамотных молодых людей наше государство уже «пролюбило». Дмитрий Рогозин назвал пути решения кадровой проблемы в Роскосмосе: для этого нужно воспитать класс инженеров-конструкторов. Успехов вам, господа российские чиновники.





Картинками с выставки забавлялся Андрей Дунаевский

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