Как в Хабаровске чтят патриотизм?



Хорошее дело – в Хабаровске недавно открыли Дом юнармии. На этом событии присутствовали ВИП-персоны городского и краевого значения. Мэр города Сергей Кравчук оценил масштаб: «Мы делаем многое для вас - Центр патриотического воспитания на площади, где все могут посмотреть историю края, историю Великой Отечественной войны. Мы все вместе храним и чтим историю». Вот только место для этого подобрали, скажем так, неоднозначное – музей Восточного военного округа.



Домик для патриотов

На новом месте (со старыми проблемами) юнармейцам будет чем заняться. По воскресеньям работает кружок исторической реконструкции, после занятий юные патриоты смогут принять участие в грядущих постановках на исторические темы. Другие инструкторы научат ребят поисково-исследовательскому делу с выездом на места событий. Экспедиционные отряды и «красные следопыты» хабаровских школ 70–80-х годов прошлого века свысока смотрят на нынешнее племя.

А еще в стенах музея юнармейцев обещают обучать моделированию. Оригинальное решение. Похоже, клубы и кружки технического творчества к настоящему времени вымерли, как те самые мамонты? Пристроят юных патриотов и к музейному делу - экскурсовод военно-исторического музея ВВО Минобороны России научит делать экспозиции. Оно и верно - из созданных в 60–80 годы прошлого века школьных «музейных комнат» до нынешнего времени дожили немногие. Очень интересный вопрос – о сохранности фондов таких вот заведений.

Злые языки поговаривают, что из военно-исторического музея на заре 90-х вывозили машинами, потом вытаскивали сумками, а под конец просто выносили по карманам. Музейная коллекция была капитально подчищена, начиная от «железа» и заканчивая документальными источниками. В залах и на открытой площадке хватает псевдоисторических экспонатов.

Но не понял: если у нас есть целый центр - «межведомственная площадка по развитию системы патриотического воспитания в городе Хабаровске, по реализации проектов и молодёжных инициатив» - специально для этих целей построенный за многие миллионы рублей, то зачем распылять и без того немногочисленные резервы? Если память мне не изменяет, для решительного наступления силы и средства концентрируются. Или все дело в суммах, выделенных на благое дело «в целях гармоничного развития личности детей и подростков средствами патриотического воспитания, а также формирования единого специализированного учебно-воспитательного комплекса, обеспечить развитие мотивации молодежи к защите Отечества и военной службе»?



Добровольно-принудительное увлечение

На днях «прилетела» бумага от «главного политрука» Восточного военного округа полковника А. Манакова. В ней временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ВВО по военно-политической работе, опираясь на указание генерал-полковника Картаполова А.В. от 28 января 2019 года, нашел способ резко увеличить численность юных бойцов. Цитата из телеграммы:

«Во взаимодействии с региональными штабами движения «Юнармия» и местными органами власти сосредоточить работу на первоочередном приеме в ряды движения 100% детей офицерского состава в возрасте от 8 до 18 лет».

«Отсутствие детей офицеров в рядах движения «Юнармия» рассматривать как недопонимание военнослужащими основ государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан».

А если ребенок российского офицера не хочет ходить строем в красивой и дорогой форме? А если у него другие предпочтения? Господин полковник находит выход:Как будто и не покидал ряды «непобедимой и легендарной» Советской армии образца середины 80-х. Стиль генерала армии Епишева, начальника Главного политического управления СА и ВМФ в полный рост.



Блокадный хлеб для сытых

А потом мы задаем вопросы: «А почему у нас такая молодежь?». Но если делать через, простите, Альпы, то и конечный результат получится, мягко говоря, неоднозначным.

В Хабаровске по теме «ленинградской пайки» устроили «танцы с бубнами». Акция «125 блокадных граммов» для плотных телом и сытых духом господ офицеров из Росгвардии - это за гранью добра и зла. Все это под музыкальные произведения военных лет и песни о городе-герое на Неве в исполнении музыкантов военного оркестра.

Помнится, несколько лет назад, то ли к 70-летию начала блокады, то ли к иной дате, патриотическая молодежь тогда еще 7-й столицы предложила попробовать «блокадную пайку» на вкус всем желающим. Им тогда очень эмоционально указали, что «сытый голодного не разумеет». Да и как человек, что всю жизнь не то что ни разу не голодал, но даже не недоедал, поймет, что такое 125 граммов иждивенческой нормы хлеба? Одним словом, акция с треском провалилась, и более патриотично ориентированная молодежь такой дурной инициативой не маялась.



Урок не усвоен? Смотрю на фотографии людей в форме с большими звездами, что принюхиваются к 125-граммовой пайке. И у меня нет слов. Ладно, молодые девчонки в майках «Росгвардия», что разносили «ленинградскую пайку», могут не понимать, что это такое – недоедание или еще паршивее – голод. Но вы, полковники, скорее всего, на своей еще курсантской шкуре испытывали нехватку калорий? Куда потом, после этой вечеринки, вы, господа офицеры, дели «ленинградскую пайку»? Глумиться над едой – грех…



Андрей Дунаевский