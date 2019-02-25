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Предварительное голосование "Единой России" пройдет 26 мая
В Хабаровском крае дан старт процедуре предварительного голосования «Единой России». Об этом заявил секретарь регионального отделения Партии Сергей Луговской. Он сообщил, что единый день предварительного голосования пройдет 26 мая по всей стране.
Также принято решение о создании регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии кандидатами в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края.
Традиционно, в состав оркомитета войдут представители общественных организаций, молодежи, средств массовой информации и другие. Ожидается, что первое заседание организационного комитета по проведению процедуры предварительного голосования в регионе состоится уже на следующей неделе.
Как подчеркнул Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, особое внимание будет уделено обеспечению прозрачности процедуры.
По словам Турчака, важный аспект процедуры ПГ - это «ПолитСтартап». «Это проект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи», - заключил он.
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