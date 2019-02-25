Новый спортивный комплекс открылся в Хабаровске

В Хабаровске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по программе «Газпром – детям». Новое спортивное сооружение появилось в микрорайоне «Ореховая сопка». Учреждение передано на баланс краевой школы Олимпийского резерва. Здесь будут готовить молодых спортсменов по самбо, вольной борьбе, волейболу, баскетболу, плаванию.

Комплекс смогут посещать не только юные спортсмены, но и все желающие. Организована продажа абонементов в спортивный зал, бассейн.

Сергей Фургал отметил, что в развитии спортивной инфраструктуры региону активно помогает компания «Газпром». С 2014 года в крае успешно реализуется инвестиционная программа «Газпром-детям». В ее рамках во всех муниципальных районах появилось 48 открытых многофункциональных площадок. В ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре по программе начнется строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовым полем.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, аналогичный ФОК открыт в Комсомольске-на-Амуре. Еще один объект строится в поселке Переяславка района имени Лазо.