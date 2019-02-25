Перерасчет доплаты к пенсии ждет жителей Хабаровского края

В соответствии с поручением президента России, в Хабаровском крае будет произведен перерасчет доплаты к пенсии с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения. Хабаровский край входит в число 16 субъектов страны, в которых установлена такая региональная социальная выплата. Она начисляется неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года. Выплата составляет разницу между фактическим общим материальным обеспечением гражданина и величиной прожиточного минимума, установленного на 2019 год в размере 10 895 рублей. Средняя величина социальной доплаты по краю составляет 2823 рубля. Сегодня ее получают более 36 тысяч человек.

- В своем послании Федеральному Собранию президент России поручил проиндексировать социальную доплату к пенсии тем неработающим пенсионерам, которые потеряли право на нее с 1 января 2019 года в результате индексации страховых пенсий. Данное поручение министерством социальной защиты края принято к исполнению. Перерасчет будет произведен гражданам в беззаявительном порядке, - сообщила глава ведомства Светлана Петухова.

В краевой казне на эти цели в 2019 году предусмотрено более 1,4 млрд руб. Ожидается, что размер региональной социальной доплаты изменится после внесения изменений в Федеральный Закон № 178 «О государственной социальной помощи». Тогда же будет произведен перерасчет.