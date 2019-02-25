Противопожарный режим действует в восьми районах Хабаровского края

В восьми районах региона ввели особый противопожарный режим. Это установливает запрет на посещение лесов, разведение костров, пускание палов, проведение огневых работ, а также ужесточит ответственность за любые нарушение правил пожарной безопасности. Особый режим введен в границах Амурского, Нанайского, Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Советско-Гаванского, Ванинского и Хабаровского районов. Лесоохране поручено усилить там патрулирование, а также привести все необходимые для тушения силы и средства в полную готовность. Надзорным органам рекомендовано тщательнее отслеживать факты поджогов сухой травы и другие незаконные действия, которые могут привести к возникновению пожаров.

- На утро 25 февраля лесных пожаров в Хабаровском крае не зарегистрировано. Все действовавшие очаги ликвидированы. Справиться с огнем в труднодоступных районах помог выпавший снег. Однако обстановка с пожарами продолжает оставаться сложной, ведь, как только действие осадков закончится, могут появиться новые термоточки, - сообщили в краевом управлении лесами.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ситуация с зимними пожарами в лесах, которую специалисты уже назвали неординарной, осложнилась с начала этого года. Из-за отсутствия снега и потепления в разных частях региона стали возникать одиночные очаги. С середины февраля количество таких возгораний резко увеличилось – до 25 случаев за сутки. Администрации сразу двух районов - Ванинского и Советско-Гаванского – самостоятельно ввели особый противопожарный режим. Теперь краевые власти распространили эту меру и на другие территории, где отмечено ухудшение обстановки.