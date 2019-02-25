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Хабаровский вуз получил Знак качества
По результатам 40-го конкурса "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" высшей оценки работы удостоено ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения".
Напомним, национальная программа "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" является долгосрочной широкомасштабной кампанией, направленной на продвижение высококачественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение проблем интеграции этой продукции в мировой рынок. За время существования программы, с 1999 года, в ней приняли участие более 1300 предприятий из 72 регионов России и 9 стран ближнего зарубежья. Знаками качества различного достоинства за 10 лет работы программы удостоено около 11 тысяч видов продукции.
Фото: khamzin-fm.com
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