Хабаровский вуз получил Знак качества

По результатам 40-го конкурса "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" высшей оценки работы удостоено ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения".

- В рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий конкурсной комиссией присвоено 99 платиновых и 67 золотых Знаков качества. В числе награжденных – Дальневосточный университет путей сообщения,- говорится в письме в адрес правительства края председателя Совета Знака качества Сергея Филатова. - Прошу поздравить коллектив учебного заведения с высокой оценкой работы.

Напомним, национальная программа "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" является долгосрочной широкомасштабной кампанией, направленной на продвижение высококачественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение проблем интеграции этой продукции в мировой рынок. За время существования программы, с 1999 года, в ней приняли участие более 1300 предприятий из 72 регионов России и 9 стран ближнего зарубежья. Знаками качества различного достоинства за 10 лет работы программы удостоено около 11 тысяч видов продукции.





Фото: khamzin-fm.com



