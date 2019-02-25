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Центр экспорта Хабаровского края в 20-ке лучших в стране
Центр экспорта Хабаровского края вошел в двадцатку лучших Центров поддержки экспорта и занял 18 место из 61, опередив Республику Татарстан и Башкортостан. Эксперты Российского экспортного центра подвели итоги 2018 года и оценили работу региональных центров поддержки и развития экспорта. При определении рейтинговой позиции региона учитывались различные показатели, включая общий объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, количество внешнеэкономических контрактов, подписанных при поддержке центра, а также число уникальных иностранных контрагентов.
На первых позициях расположились Московская, Кировская и Омская области. Отметим, что Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края организовал и провел более 15 международных мероприятий. Кроме того, на базе Центра прошли обучение 57 компаний региона.
В 2018 году Центр экспорта оказал поддержку 236 экспортно ориентированным компаниям края, 20 из которых заключили 44 экспортных контракта. Сумма поддержанного экспорта составила 70 160 960 рублей.
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