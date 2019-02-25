Следователи проверят факт ненадлежащего оказания медпомощи роженице в Хабаровске

В Хабаровске проводится процессуальная проверка по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации). Установлено, что 6 февраля 35-летняя хабаровчанка на «скорой помощи» приехала в родильный дом № 2 г. Хабаровска. Женщину разместили в предродовой палате, где самостоятельно, без помощи медицинских работников она родила ребенка. В настоящее время жизни и здоровью матери и младенца ничего не угрожает, из родильного дома они выписаны в удовлетворительном состоянии.

В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям медицинского персонала родильного дома № 2 г. Хабаровска, а также выявлены причины и условия, способствовавшие ненадлежащему оказанию услуг родовспоможения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.