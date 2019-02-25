Минтруда предлагает проиндексировать соцпенсии на два процента

Министерство труда выступило с предложением проиндексировать на два процента социальные пенсии россиян с первого апреля текущего года. Об этом говорится в пояснительной записке на портале проектов нормативных правовых актов. Федеральный закон предписывает индексировать соцпенсии ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера. Как сообщает РИА Новости , в 2017 году эта величина оказалась на уровне 8 315 рублей. В 2018 году ее зафиксировали на уровне 8 483 рублей.

Пенсии также повысит для ряда категорий граждан, однако при этом будет учитываться размер социальных пенсий. В такие группы входят военнослужащие, проходившие службу по призыву и члены их семей; участники Великой Отечественной войны; награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф и члены их семей; работники летно-испытательного состава, включая космонавтов (надбавки за выслугу лет).

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, служивших по призыву, в свою очередь, достигнет12 889 рублей, пенсии для семей по случаю потери кормильца составят 10 942 рубля.

Для индексации потребуются расходы в размере семи миллиардов рублей до конца нынешнего года.

Пересчет пенсий за начало года

Ранее министерство труда предложило внести изменения в порядок начисления социальных доплат к пенсии. Это произошло после того, как глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поручил немедленно устранить несправедливость при установлении дополнительных выплат к пенсиям. Президент подчеркнул, что из-за последней индексации пенсий сумма доплат некоторым гражданам страны сократилась.

На данный момент социальная доплата начисляется россиянам, доходы которых ниже прожиточного минимума пенсионера региона. Размер соцдоплаты уменьшается при росте пенсий, социальных доплат и мер соцподдержки. Однако, если при индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный прожиточный минимум пенсионера (ПМП), то гражданин перестает получать соцдоплату.

В министерстве труда предложили устранить эту несправедливость с помощью начисления социальной доплаты в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе. После этого предлагается индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты.