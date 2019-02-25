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Более 40 врачей хотят привлечь в Хабаровский край
Хабаровский край получит из федерального бюджета 48 млн рублей на программу «Земский доктор». Средства позволят оказать финансовую поддержку медикам, которые в этом году отправятся работать в отдаленные поселки и малые города. В рамках проекта в регионе планируют привлечь 41 врача и 8 фельдшеров.
В минздраве региона отметили, что сейчас недостаток кадров – одна из самых серьезных проблем в здравоохранении. Не хватает персонала даже в городских больницах. Не менее остро стоит вопрос и в небольших поселениях. По информации пресс-службы правительства края, в прошлом году регион нуждался в 600 врачах. В этом году цифра сократилась почти до 500 специалистов. Между тем, в Хабаровском крае в рамках проекта за шесть лет уже устроено 240 врачей и 15 фельдшеров.
В ходе Послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин заявил, что необходимо снять возрастной ценз для ее участников. По словам главы государства, это позволит специалистам старше 50 лет при переезде в малые города или отдаленные поселки также получать выплаты. В регионе рассчитывают, что благодаря инициативе регион получит дополнительный приток кадров.
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