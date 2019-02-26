Специальную площадку для детей с ДЦП оборудуют в Хабаровске

Появится она на территории спортивного комплекса «Арсеналец». Пока специалисты подбирают для нее необходимое оборудование, мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с предпринимателями исполнили желание семилетнего Артема Вострикова, подарив ему велотренажер.

С подарком пришли гости к Артему, который вместе с мамой живет в двухкомнатной квартире в Краснофлотском районе города. Семь лет назад врачи поставили мальчику диагноз «детский церебральный паралич». Мама Артема Вострикова учила ползать, подниматься на ноги, и вот теперь учит делать первые шаги.

«Летом можно будет велосипед выносить на улицу и там кататься во дворе, тренировать мышцы ног», - помогая Артему сесть на тренажер, рассказывает мэр Сергей Кравчук.

На новый год Деду Морозу Артем загадал желание - велосипед. Тренажер для необычных детей с удобным рулем, педалями, которые связаны тросом, чтобы ступни всегда были в горизонтальном положении, делают в Новосибирске. Два месяца ушло на оформление заказа, еще несколько недель - на доставку. Стоимость тренажера 127 тысяч рублей. Для Юлии Востриковой, которая одна воспитывает сына, огромные деньги. Помощь в приобретении велосипеда оказали мэр Сергей Кравчук и предприниматели.

«Я хочу, чтобы сбылась и моя мечта - мой сын научился ходить. Когда я с ним выхожу гулять в коляске, на нас все обращают внимание, даже пальцем показывают. Но мы такие, как все: ничем не хуже, просто мой сын пока не может делать шаги самостоятельно»,- сквозь слезы рассказывает мама.

В мэрии Хабаровска решается вопрос о покупке нескольких таких велосипедов, которые отдадут в бесплатный прокат детям с ДЦП. Артем же на собственном велике все лето будет укреплять мышцы живота и ног, чтоб самостоятельно осенью пойти в первый класс.