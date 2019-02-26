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Специальную площадку для детей с ДЦП оборудуют в Хабаровске
Появится она на территории спортивного комплекса «Арсеналец». Пока специалисты подбирают для нее необходимое оборудование, мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с предпринимателями исполнили желание семилетнего Артема Вострикова, подарив ему велотренажер.
С подарком пришли гости к Артему, который вместе с мамой живет в двухкомнатной квартире в Краснофлотском районе города. Семь лет назад врачи поставили мальчику диагноз «детский церебральный паралич». Мама Артема Вострикова учила ползать, подниматься на ноги, и вот теперь учит делать первые шаги.
На новый год Деду Морозу Артем загадал желание - велосипед. Тренажер для необычных детей с удобным рулем, педалями, которые связаны тросом, чтобы ступни всегда были в горизонтальном положении, делают в Новосибирске. Два месяца ушло на оформление заказа, еще несколько недель - на доставку. Стоимость тренажера 127 тысяч рублей. Для Юлии Востриковой, которая одна воспитывает сына, огромные деньги. Помощь в приобретении велосипеда оказали мэр Сергей Кравчук и предприниматели.
В мэрии Хабаровска решается вопрос о покупке нескольких таких велосипедов, которые отдадут в бесплатный прокат детям с ДЦП. Артем же на собственном велике все лето будет укреплять мышцы живота и ног, чтоб самостоятельно осенью пойти в первый класс.
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