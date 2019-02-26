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Американский самолет совершит из Хабаровска наблюдательный полет над Россией
Американский самолет-разведчик Boeing OC-135B проведет еще один наблюдательный полет над территорией России с 25 февраля по 2 марта. В рамках реализации международного договора по Открытому небу совместная миссия США и Великобритании выполнит наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск (Новый), сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».
В ходе полета российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.
В рамках того же договора российский самолет также выполнит наблюдательный полет над территорией Германии. Об этом сообщает деловая газета "Взгляд". С аэродрома Кельн-Бонн в небо поднимется Ан-30Б. Полет пройдет с 25 февраля по 1 марта.
В выходные американский самолет-разведчик Boeing OC-135B уже провел в рамках Договора по открытому небу полет над Забайкальским краем в окрестностях Читы. В Минобороны сообщали, что аналогичный самолет должен был провести еще один полет над территорией России с 18 по 23 февраля.
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