Новый сахалинский паром назовут в честь хабаровчанина

На Амурском судостроительном заводе определились с именем первого из двух паромов, которые с 2017 года строятся для переправы Холмск – Ванино. Судно назовут в честь бывшего директора АСЗ Александра Деева. Об этом сообщает ASTV.RU.

Споры о будущих именах шли с прошлого года в Хабаровском крае. В них принимают участие и сахалинцы. Предварительно право назвать один из паромов отдадут островитянам, второй их создатели оставили за собой.

Руководство завода обратилось с просьбой почтить память своего экс-директора. В 2018 году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Александр Тимофеевич проработал на предприятии 13 лет.

Второй паром, который предположительно получит «сахалинское» имя, возможно получит именя 1 секретаря обкома Коммунистической партии Советского Союза Павла Леонова. Он возглавлял Сахалинскую область в 1960 – 1978 годах.