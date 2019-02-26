Новости
Новый сахалинский паром назовут в честь хабаровчанина
На Амурском судостроительном заводе определились с именем первого из двух паромов, которые с 2017 года строятся для переправы Холмск – Ванино. Судно назовут в честь бывшего директора АСЗ Александра Деева. Об этом сообщает ASTV.RU.
Споры о будущих именах шли с прошлого года в Хабаровском крае. В них принимают участие и сахалинцы. Предварительно право назвать один из паромов отдадут островитянам, второй их создатели оставили за собой.
Руководство завода обратилось с просьбой почтить память своего экс-директора. В 2018 году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Александр Тимофеевич проработал на предприятии 13 лет.
Второй паром, который предположительно получит «сахалинское» имя, возможно получит именя 1 секретаря обкома Коммунистической партии Советского Союза Павла Леонова. Он возглавлял Сахалинскую область в 1960 – 1978 годах.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 036
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 233
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 102
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 623
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136