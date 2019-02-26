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Корейским опытом в обращении с отходами воспользуются в Хабаровском крае
Хабаровский край продолжит перенимать корейский опыт обращения с бытовыми отходами. В Хабаровске уже реализован проект по строительству мусороперегрузочной станции компанией "Эл-Эс Нетворкс". Об этом договорились на встрече в правительстве региона с делегацией из южнокорейского города Пхохан.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Ли Ганг Док подчеркнул, что корейский бизнес заинтересован в совместных проектах в различных сферах, а такие двусторонние встречи помогают определить конкретные направления взаимодействия.
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