Корейским опытом в обращении с отходами воспользуются в Хабаровском крае

Хабаровский край продолжит перенимать корейский опыт обращения с бытовыми отходами. В Хабаровске уже реализован проект по строительству мусороперегрузочной станции компанией "Эл-Эс Нетворкс". Об этом договорились на встрече в правительстве региона с делегацией из южнокорейского города Пхохан.

- Мы занимаем передовые позиции в республике по обращению с бытовыми отходами и готовы делиться опытом. В Пхохане запущен современный мусороперерабатывающий комплекс, который отвечает всем современным экологическим стандартам и признан одним из лучших. Наши строительные компании также готовы активнее работать на рынке Хабаровского края, предлагая доступную стоимость квадратного метра, - сказал мэр Пхохана Ли Ганг Док.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Ли Ганг Док подчеркнул, что корейский бизнес заинтересован в совместных проектах в различных сферах, а такие двусторонние встречи помогают определить конкретные направления взаимодействия.







