Новости
Правительственную яхту выставили на продажу в Хабаровском крае
Правительство региона объявило о продаже судна «Виктория». Торги пройдут в форме открытого аукциона 26 марта на электронной площадке www.roseltorg.ru. Начальная цена реализации составляет более 60,4 млн рублей.
Яхта «Виктория» изготовлена в 2005 году в Тайване (Dyna Craft Ltd), автор проекта – фирма «Yankee Delta». Габаритные размеры составляют: длина – 21,34 метра, ширина – 5,5 метра, высота – 5,51 метра. Тип судна – разъездное, рассчитано на 12 человек. Располагается имущество по адресу – г. Хабаровск, ул. Суворова, 1, территория судостроительного завода.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, задачу по продаже яхты «Виктория» поставил Сергей Фургал еще в конце прошлого года.
Прием заявок от потенциальных покупателей ведется до 18.00 20 марта 2019 года. Подробная информация о приватизации имущества опубликована на официальных сайтах: Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), правительства Хабаровского края (khabkrai.ru), а также КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» (fondim27.ru).
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 036
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 233
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 102
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 623
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136