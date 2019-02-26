Правительственную яхту выставили на продажу в Хабаровском крае

Правительство региона объявило о продаже судна «Виктория». Торги пройдут в форме открытого аукциона 26 марта на электронной площадке www.roseltorg.ru. Начальная цена реализации составляет более 60,4 млн рублей.

Яхта «Виктория» изготовлена в 2005 году в Тайване (Dyna Craft Ltd), автор проекта – фирма «Yankee Delta». Габаритные размеры составляют: длина – 21,34 метра, ширина – 5,5 метра, высота – 5,51 метра. Тип судна – разъездное, рассчитано на 12 человек. Располагается имущество по адресу – г. Хабаровск, ул. Суворова, 1, территория судостроительного завода.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, задачу по продаже яхты «Виктория» поставил Сергей Фургал еще в конце прошлого года.

Прием заявок от потенциальных покупателей ведется до 18.00 20 марта 2019 года. Подробная информация о приватизации имущества опубликована на официальных сайтах: Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), правительства Хабаровского края (khabkrai.ru), а также КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» (fondim27.ru).