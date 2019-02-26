Вакцинация от ящура в Хабаровском крае полностью завершена

В Хабаровском крае завершилась вторая волна вакцинации от выявленного штамма вируса ящура на предприятии «Скифагро-ДВ». Привито более 10 тысяч свиней из районов, подверженных распространению вируса, - это Хабаровск, имени Лазо, Вяземский, Бикинский и Хабаровский районы.

- Прививочная кампания была организована своевременно и завершилась успешно. Сегодня на самом предприятии проводится дезинфекция и в ближайшие дни мы пригласим специалистов хабаровской краевой ветеринарной лаборатории, которые должны подтвердить отсутствие вируса. С этого момента можно будет говорить о снятии карантина. По закону это можно будет сделать спустя 28 дней после того, как мы получим лабораторное заключение от экспертов, - сообщил начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

По его словам, в регионе по-прежнему усилен ветеринарный контроль, действует краевой режим ЧС. Новых очагов заболевания не выявлено. Запрет на убой и реализацию мясной продукции по-прежнему действует в Хабаровске и Хабаровском районе. По информации пресс-службы правительства региона, ограничения сняты в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах.

Напомним, вспышка ящура зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ». В связи с этим в регионе усилены меры ветеринарного контроля. Введен краевой режим ЧС, который предусматривает ограничения по забою и реализации мясной продукции. Кроме того, организованы проверки на предприятиях торговли.