Новости
Вакцинация от ящура в Хабаровском крае полностью завершена
В Хабаровском крае завершилась вторая волна вакцинации от выявленного штамма вируса ящура на предприятии «Скифагро-ДВ». Привито более 10 тысяч свиней из районов, подверженных распространению вируса, - это Хабаровск, имени Лазо, Вяземский, Бикинский и Хабаровский районы.
По его словам, в регионе по-прежнему усилен ветеринарный контроль, действует краевой режим ЧС. Новых очагов заболевания не выявлено. Запрет на убой и реализацию мясной продукции по-прежнему действует в Хабаровске и Хабаровском районе. По информации пресс-службы правительства региона, ограничения сняты в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах.
Напомним, вспышка ящура зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ». В связи с этим в регионе усилены меры ветеринарного контроля. Введен краевой режим ЧС, который предусматривает ограничения по забою и реализации мясной продукции. Кроме того, организованы проверки на предприятиях торговли.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 036
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 233
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 102
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 623
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136