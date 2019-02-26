Новости
Больных из Ванино экстренно доставили в Хабаровск вертолетом
25 февраля 2019 года в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от территориального центра медицины катастроф поступила заявка на применение авиации для экстренной эвакуации в краевую столицу по жизненным показаниям двух взрослых пациентов из п. Ванино.
В 20.55 (хбр) дежурный экипаж вертолета Ми-8 вместе с бригадой врачей вылетел в пункт назначения, в 01.35 (хбр) 26 февраля воздушное судно с больными, находящимися, по предварительным данным, в инфарктном состоянии, были доставлены в Хабаровск и госпитализированы в медицинское учреждение. Во время полёта за их состоянием следили высококвалифицированные врачи.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 036
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 233
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 102
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 623
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136