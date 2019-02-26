Больных из Ванино экстренно доставили в Хабаровск вертолетом

25 февраля 2019 года в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от территориального центра медицины катастроф поступила заявка на применение авиации для экстренной эвакуации в краевую столицу по жизненным показаниям двух взрослых пациентов из п. Ванино.

В 20.55 (хбр) дежурный экипаж вертолета Ми-8 вместе с бригадой врачей вылетел в пункт назначения, в 01.35 (хбр) 26 февраля воздушное судно с больными, находящимися, по предварительным данным, в инфарктном состоянии, были доставлены в Хабаровск и госпитализированы в медицинское учреждение. Во время полёта за их состоянием следили высококвалифицированные врачи.