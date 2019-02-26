Новости
Пятимесячная девочка умерла в доме ребенка в Хабаровске
В специализированном доме ребенка в Хабаровске по адресу Рокоссовского, 21 произошел несчастный случай. Персонал учреждения обнаружил, что пятимесячная девочка перестала подавать признаки жизни. Коллектив оперативно вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.
В минздраве края заявили, что также уже идет служебная проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. По информации пресс-службы правительства региона, этим занимается специальная комиссия.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 036
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 233
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 102
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 623
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136