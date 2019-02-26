Пятимесячная девочка умерла в доме ребенка в Хабаровске

В специализированном доме ребенка в Хабаровске по адресу Рокоссовского, 21 произошел несчастный случай. Персонал учреждения обнаружил, что пятимесячная девочка перестала подавать признаки жизни. Коллектив оперативно вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.

В минздраве края заявили, что также уже идет служебная проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. По информации пресс-службы правительства региона, этим занимается специальная комиссия.

- Инцидент произошел примерно в 19.38 по местному времени 25 февраля. Девочку обнаружила медсестра, о чем сообщила администрации дома ребенка. Мы шокированы случившимся. Наша комиссия постарается максимально разобраться в ситуации. Уже принимаются меры по недопущению подобных случаев, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.