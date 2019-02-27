Дело о попытке подкупа на выборах главы Хабаровского района

В регионе не утихают пересуды вокруг уголовного дела о попытке подкупа на выборах главы Хабаровского района. Такими методами повлиять на результат избирательных кампаний у нас еще не пробовали. Масла в огонь подливает молчание регионального управления СК РФ, которое, по-хорошему, могло озвучить технические детали и без того ставшего публичным дела. Когда задержали, кого, по какой статье - все это стало известно местным СМИ и телеграм-каналам от самих же следователей, правда, в приватном порядке.

Напомним, что фигурантами на данный момент выступают двое: гендиректор АО “Корфовский каменный карьер” Дмитрий Левин, которого непосредственно и взяли с поличным при попытке силой убеждения и материального вознаграждения обеспечить голосование на выборах главы Хабаровского района за Егора Калинина, и сам теперь уже несостоявшийся кандидат на этот пост, ныне действующий депутат Законодательной думы края Егор Калинин.

Чем нам известен Егор Андреевич, кроме того, что он - самый молодой депутат нынешнего, шестого созыва регионального парламента? Кроме официальной биографической справки, повествующей о карьерном росте выпускника хабаровского “кулька” (ХГИИК) от методиста районного молодежного центра до замминистра спорта и молодежной политики Хабаровского края? Например, то, что практически весь десятилетний путь к чиновничьим вершинам Калинин проделал при активной поддержке тогдашнего главы района Владимира Алешко.

Несмотря на скандальную потерю должности в 2015 году в связи с расследованием дела о махинациях с заповедными землями, Алешко не оставляет попыток оказывать влияние на происходящее в пригороде краевого центра. Как нельзя кстати оказалась фигура молодого протеже. Но, увы, Калинин не набрал достаточного веса, чтобы составить перед членами конкурсной комиссии и муниципальными депутатами конкуренцию более опытным кандидатам. Поэтому ему понадобилась поддержка.

И вот тут на сцену вышел человек, которого называли «серым кардиналом» при Владимире Алешко, - Дмитрий Левин. Он руководит АО «Корфовский каменный карьер», одним из самых успешных предприятий района, более двадцати лет. Соответственно, имеет на этой территории значительный вес и влияние. Имел по крайней мере.

Следователи СУ СК РФ по Хабаровскому краю задержали Левина 7 февраля. Он как раз намеревался отбыть за пределы родины в одну из европейских столиц. Источник в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что Дмитрий Владимирович поначалу «пошел в отказ». Но, поскольку попытка подкупа лиц, чей голос мог повлиять на результат конкурсного отбора главы района, была зафиксирована, в том числе аудиозаписью, Левину пришлось сознаться. Оказавшись под домашним арестом вместо любования старинными пражскими замками, он начал давать показания.

Именно они стали основанием для задержания второго фигуранта - депутата Закдумы края Егора Калинина. Тот после допроса 21 февраля был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. На рабочем месте (как зампред постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию он получает заработную плату) в данное время отсутствует по причине отпуска.

Обоих мужчин на данный момент подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей). С учетом попытки подкупа и иных обстоятельств афера может потянуть в суде на пять лет лишения свободы.

Случай для Хабаровского края беспрецедентный. Ранее вмешательство в ход выборов если и фиксировалось, то на уровне так называемых вбросов бюллетеней. Подобный факт был обнаружен, к примеру, на 124-м участке в Хабаровске во время повторного голосования за кандидатов в губернаторское кресло 23 сентября 2018 года. Всего в тот день в краевую избирательную комиссию поступило шесть сообщений о девяти нарушениях. Ни одно из них не было признано повлиявшим на итог выборов.

Будут ли в данном случае за попрание избирательного законодательства отвечать лишь Левин и Калинин или же список причастных к нелегальной попытке захвата власти в Хабаровском районе пополнится новыми фамилиями, надеемся узнать в ближайшее время.





Евгений Мезенцев