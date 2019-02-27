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Посевная в Хабаровском крае начнется в середине марта
Хабаровский край готов к весенним полевым работам. Из-за теплой погоды посевную в регионе планируется начать во второй половине марта.
Планируется, что первыми к севу ранних зерновых приступят в южных районах края. Это Хабаровский, имени Лазо, Вяземский и Бикинский районы.
Ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тыс. га. Это на 3% больше, чем годом ранее. Под посев приобрели 2,5 тыс. тонн минеральных удобрений всех видов. Это больше, чем в прошлом году на 18,5%. В наличии у аграриев 9,2 тыс. тонн репродукционных семян.
Компенсировать затраты на проведение посевной растениеводам поможет минсельхоз. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на проведение агротехнических работ, приобретение семян, минеральных удобрений и средств защиты растений в краевом бюджете предусмотрено около 55 млн рублей.
Губернатор поручил краевому минсельхозу взять под особый контроль проведение весенних полевых работ. Напомним, в прошлом году посевная началась в начале апреля.
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