Пакет преференций разработают для Амурского судостроительного завода

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов с рабочим визитом посетил Комсомольск-на-Амуре. В составе делегации был и экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Поводом для визита стала сложная финансовая ситуация на Амурском судостроительном заводе. Ранее руководство предприятия заявило о необходимости докапитализации АСЗ с целью финансового оздоровления. Объем необходимых вливаний предварительно оценивался в 14 млрд рублей.

- Нам необходимо изменить условия ценообразования на нашу продукцию. Сейчас суда, которые мы производим, не приносят нам прибыли. Один миллиард рублей мы тратим только на северные льготы и надбавки для своих работников. Но при этом никто не хочет покупать суда с такой надбавкой. Нам нужна преференция как дальневосточной верфи, работающей в особых условиях, - сказал генеральный директор завода Владимир Кулаков.

Кроме двух военных корветов, сейчас предприятие выполняет гражданские заказы: строится судно-снабженец, спасательное судно и два парома. Однако, из-за санкционных ограничений сроки исполнения сдвинулись. По информации пресс-службы краевого правительства, сегодня предприятие вынуждено увеличивать стоимость каждого парома почти на 1 млрд рублей. Еще одна проблема – это кредиты, на обслуживание которых у предприятия уходит порядка полутора миллиардов рублей в год.

По словам руководства АСЗ, необходимость дополнительных вливаний возникла еще несколько лет назад. Так, согласно плану по финансовому оздоровлению с учетом докапитализации в 2016 году, завод вышел бы на безубыточное производство уже в 2022 году. Однако никаких решений по этому вопросу тогда принято не было.

По данным Минвостокразвития РФ, в ближайшие несколько лет дальневосточные верфи в Хабаровском и Приморском краях планировалось загрузить за счет рыбопромышленных компаний. Для этого был разработан специальный механизм выдачи квот на вылов морских биоресурсов – «квоты под киль». Общий объем финансовых вливаний в Минвостокразвития оценили в 55 млрд рублей. Однако, у Юрия Борисова этот механизм вызвал сомнения. Сейчас рыболовецкие суда промысловикам выгоднее заказать на судостроительном заводе в Калининграде.

Вице-премьер подчеркнул, что заводу необходимо представить перспективный план развития в Министерство финансов России. Также необходимо разработать пакет преференций для предприятия, которые снизят его затраты. Сейчас такими льготами пользуется судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае.