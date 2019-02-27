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Пакет преференций разработают для Амурского судостроительного завода
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов с рабочим визитом посетил Комсомольск-на-Амуре. В составе делегации был и экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Поводом для визита стала сложная финансовая ситуация на Амурском судостроительном заводе. Ранее руководство предприятия заявило о необходимости докапитализации АСЗ с целью финансового оздоровления. Объем необходимых вливаний предварительно оценивался в 14 млрд рублей.
Кроме двух военных корветов, сейчас предприятие выполняет гражданские заказы: строится судно-снабженец, спасательное судно и два парома. Однако, из-за санкционных ограничений сроки исполнения сдвинулись. По информации пресс-службы краевого правительства, сегодня предприятие вынуждено увеличивать стоимость каждого парома почти на 1 млрд рублей. Еще одна проблема – это кредиты, на обслуживание которых у предприятия уходит порядка полутора миллиардов рублей в год.
По словам руководства АСЗ, необходимость дополнительных вливаний возникла еще несколько лет назад. Так, согласно плану по финансовому оздоровлению с учетом докапитализации в 2016 году, завод вышел бы на безубыточное производство уже в 2022 году. Однако никаких решений по этому вопросу тогда принято не было.
По данным Минвостокразвития РФ, в ближайшие несколько лет дальневосточные верфи в Хабаровском и Приморском краях планировалось загрузить за счет рыбопромышленных компаний. Для этого был разработан специальный механизм выдачи квот на вылов морских биоресурсов – «квоты под киль». Общий объем финансовых вливаний в Минвостокразвития оценили в 55 млрд рублей. Однако, у Юрия Борисова этот механизм вызвал сомнения. Сейчас рыболовецкие суда промысловикам выгоднее заказать на судостроительном заводе в Калининграде.
Вице-премьер подчеркнул, что заводу необходимо представить перспективный план развития в Министерство финансов России. Также необходимо разработать пакет преференций для предприятия, которые снизят его затраты. Сейчас такими льготами пользуется судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае.
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