Минвостокразвития теперь будет отвечать еще и за Арктику

Президент России Владимир Путин подписал Указ о передаче Минвостокразвития России функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития Арктики, и переименовании его в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Решение принято, все возложенные на министерство задачи будем выполнять. Минвостокразвития и ранее курировало целый блок вопросов касающихся арктических территорий дальневосточных регионов, это и Якутия, и Чукотский автономный округ, и развитие Северного морского пути. Сегодня мы накопили достаточный опыт, проделана большая работа по разработке специальных преференциальных режимов и мер поддержки, прежде всего, в социальной сфере, налажена работа институтов развития. Работа предстоит большая, вопросы перед нами стоят непростые, будем реализовывать», - сказал глава министерства Александр Козлов.

Сегодня министерство курирует два крупных проекта в арктической зоне – освоение одного из крупнейших в мире месторождений меди «Песчанка» Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе и создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская Камчатского края для перегрузки сжиженного природного газа, который будет экспортироваться с завода "Ямал СПГ" и в будущем "Арктик СПГ 2" в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. 12 января по предложению Минвостокразвития территория опережающего развития в Чукотском автономном округе была расширена. В нее были включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района. На этих участках предполагается реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке цветных металлов месторождений Баимской рудной зоны.

Содействие в подборе уникальных специалистов для предприятий Крайнего Севера уже сегодня оказывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В случае принятия соответствующих решений специалисты АРЧК готовы внести свой вклад в работу по развитию арктический территорий зоны, подчеркнули в Агентстве.

«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке готово включиться в работу в рамках новых компетенций Минвостокразвития России по развитию Арктической зоны. Агентство накопило значительный опыт в вопросах, связанных с развитием человеческого капитала, в том числе трудоустройством на дальневосточные предприятия, запуском новых образовательных программ в целях обеспечения квалифицированными кадрами предприятий региона, а также по многим другим. Безусловно, будем использовать наши наработки и компетенции для того, чтобы сделать жизнь граждан, проживающих на территории Арктической зоны, лучше», - сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Напомним, общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает около 2,5 млн человек. Это менее 2% населения России (146,8 млн) и более 54% от общего населения всей Арктики (4,6 млн). Указом Президента России Владимир Путин от 2 мая 2014 года №296 определены сухопутные территории Арктической зоны России. Согласно документу, в состав Арктической зоны Российской Федерации входят два дальневосточных субъекта Российской Федерации Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) - частично и Чукотский автономный округ – полностью, а также такими территориями считаются Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также муниципальное образование городского округа «Воркута» (Республика Коми). Кроме того, в Арктическую зону вошли городской округ Норильска, ряд территорий Архангельской области, включая муниципальное образование «город Архангельск», земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.