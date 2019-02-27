Оформить биометрический загранпаспорт можно через МФЦ

Жители края могут подать документы на оформление паспорта нового образца сроком на 10 лет через многофункциональный центр в Хабаровске. Пока услуга доступна только в одном филиале МФЦ по адресу ул. Серышева, 31Б. Прием заявлений ведется исключительно по предварительной записи, доступное для записи время – с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов.

- На сегодняшний день принято 88 заявлений. Заняться оформлением биометрического загранпаспорта следует заблаговременно до начала планируемой поездки, так как нужно учитывать сроки изготовления: 1 месяц при подаче документов по месту жительства, 3 месяца при подаче документов по месту пребывания, - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

При подаче заявления необходимо предоставить пакет документов, фотографирование на паспорт проводится на месте. Записаться на прием, а также уточнить перечень документов и реквизиты для оплаты госпошлины можно по единому бесплатному федеральному номеру 8-800-100-42-12 или на краевом портале МФЦ.