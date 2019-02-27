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Оформить биометрический загранпаспорт можно через МФЦ
Жители края могут подать документы на оформление паспорта нового образца сроком на 10 лет через многофункциональный центр в Хабаровске. Пока услуга доступна только в одном филиале МФЦ по адресу ул. Серышева, 31Б. Прием заявлений ведется исключительно по предварительной записи, доступное для записи время – с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов.
При подаче заявления необходимо предоставить пакет документов, фотографирование на паспорт проводится на месте. Записаться на прием, а также уточнить перечень документов и реквизиты для оплаты госпошлины можно по единому бесплатному федеральному номеру 8-800-100-42-12 или на краевом портале МФЦ.
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