В Ванино запустили лесоперерабатывающее производство

В Свободном порту Ванино компания «ТАУНГА-ЛЕС» запустила лесоперерабатывающее производство. Резидент ведет заготовку древесины и выпускает пиломатериалы из хвойных пород деревьев. Общая стоимость проекта составляет 30,8 млн рублей. На предприятии планируется создать 41 рабочее место. Соответствующее соглашение инвестор подписал с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Мощность завода рассчитана на переработку 53 тысяч кубометров круглого леса в год. Выход готовой продукции запланирован на уровне 55-60% от объема поставляемого сырья. По информации пресс-службы правительства региона, из отходов лесопиления инвестор будет ежегодно производить топливные гранулы в объёме до 2,5 тысяч тонн.

- Предприятие состоит из двух линий лесопиления и одной линии для производства пеллет. Первую партию продукции мы уже произвели – это обрезные пиломатериалы различных сечений и качества, - рассказал директор компании Алексей Шапенков.

Напомним, статус Свободного порта Ванинский район получил в июле 2016 года. Основная специализация территории для потенциальных резидентов – лесная и рыбная промышленность, транспорт и логистика, производство строительных материалов. За время действия преференциального режима в муниципальном районе Хабаровского края заключено 14 соглашений с компаниями. Общий объем инвестиций по проектам составляет 82,62 млрд рублей. Резиденты планируют создать на предприятиях более двух тысяч рабочих мест. С июля 2018 года режим свободного порта распространился и на соседний Советско-Гаванский район.