Родители хабаровских школьников написали ЕГЭ

В Краевом центре образования родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку. Они смогли наглядно оценить изнутри всю процедуру проведения единого государственного экзамена, начиная от регистрации участников и прохождения металлоискателей до решения самих заданий и оглашения результатов. Родителям были предложены восемь реальных заданий. Контрольно-измерительные материалы распечатали прямо в аудитории перед участниками акции, на выполнение работы было предусмотрено 20 минут.

- Все мероприятия и задания в точности повторяют действия и организацию реального экзамена, в том числе и видеонаблюдение за аудиториями. Родители и участники акции могут ознакомиться с процедурой проведения экзамена и понять, в каких условиях их ребенок будет сдавать ЕГЭ. Зная всю специфику экзамена, родители смогут помочь детям справиться с волнением, дать советы и напутствия, ведь успешно сдав ЕГЭ, школьник поступит в университет и реализует себя в будущем, - рассказала начальник отдела итоговой аттестации министерства образования и науки Хабаровского края Екатерина Кошельникова.

С экзаменационными заданиями все успешно справились и после оглашения результатов поделились полученными впечатлениями.

- У меня растут внуки, которым предстоит сдавать экзамены, и при разговоре с ними для меня важно «быть в теме», что я сама была на экзамене и знаю абсолютно точно, что это не страшно. Я совершенно не знала, по какому предмету сегодня будет проходить ЕГЭ и сделала одну ошибку, но если бы у меня было время на подготовку, результат был бы лучше. Выпускникам я желаю уверенности в себе и не относиться к испытанию как к катастрофе, это всего лишь экзамен,- отметила участница акции «ЕГЭ для родителей».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Всероссийская акция проходит одновременно в 60 регионах России с 2017 года.

Между тем в Хабаровском крае досрочный период сдачи единого госэкзамена пройдет с 20 марта по 10 апреля включительно. Основной этап начнется 27 мая, школьники напишут тесты по географии и литературе. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября. В этом году экзамены планируют сдать 6786 человек.

Всю интересующую информацию о проведении госэкзаменов можно получить по телефону «горячей линии» минобрнауки края: (4212) 67-76-88 или 8 (909) 824-76-88 с 9:00 до 18:00 кроме выходных и праздничных дней, а также на сайте ведомства.