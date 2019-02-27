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Родители хабаровских школьников написали ЕГЭ
В Краевом центре образования родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку. Они смогли наглядно оценить изнутри всю процедуру проведения единого государственного экзамена, начиная от регистрации участников и прохождения металлоискателей до решения самих заданий и оглашения результатов. Родителям были предложены восемь реальных заданий. Контрольно-измерительные материалы распечатали прямо в аудитории перед участниками акции, на выполнение работы было предусмотрено 20 минут.
С экзаменационными заданиями все успешно справились и после оглашения результатов поделились полученными впечатлениями.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Всероссийская акция проходит одновременно в 60 регионах России с 2017 года.
Между тем в Хабаровском крае досрочный период сдачи единого госэкзамена пройдет с 20 марта по 10 апреля включительно. Основной этап начнется 27 мая, школьники напишут тесты по географии и литературе. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября. В этом году экзамены планируют сдать 6786 человек.
Всю интересующую информацию о проведении госэкзаменов можно получить по телефону «горячей линии» минобрнауки края: (4212) 67-76-88 или 8 (909) 824-76-88 с 9:00 до 18:00 кроме выходных и праздничных дней, а также на сайте ведомства.
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