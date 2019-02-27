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"Амурские волны" в этом году примут чехов
VIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» вновь накроет краевой центр. Нам удалось поговорить о грядущем мероприятии, готовности оркестров и музыке с начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главным военным дирижером генерал-майором Тимофеем Маякиным.
Все по плану
В этом году кардинальной смены привычного проведения "Амурских волн" не будет. Главный военный дирижер, осуществляющий художественное руководство фестивалем, заверяет, что будет стандартное построение мероприятия с уже привычными площадками.
Военные музыканты выступят с классическим и современным репертуаром на концертных площадках города, пройдут марш-парадом по центральной улице и покажут плац-концерт с элементами дефиле на площади у стен Спасо-Преображенского собора.
Кто будет?
На прошлой неделе закончилась проверка военных оркестров Восточного военного округа. В роли проверяющего - генерал-майор Тимофей Маякин. По его словам, профессионализм музыкантов с каждым годом растет.
Что касается городов России, то Хабаровск примет, кроме уже упомянутой Москвы, Екатеринбург (Екатеринбургский духовой оркестр и Центральный симфонический оркестр Росгвардии). Скорее всего, будут военные оркестры из Владивостока и Петропавловска-Камчатского.
Хабаровск на фестивале представит оркестр штаба ВВО, а после подведения итогов проверки определятся с остальными оркестрами краевого центра.
Что дают?
К каждому фестивалю каждый оркестр готовит новые программы. Где-то за месяц до начала "Амурских волн" они будут окончательно сверстаны, пока говорить о конкретном наполнении рано.
Уровень и ответственность
Тимофей Маякин говорит о большой ответственности (он занял эту должность в 2016 году, когда Валерий Халилов был назначен на должность начальника ансамбля песни и пляски). До этого они четырнадцать лет вместе служили в одной команде.
На вопрос, как можно оценить фестиваль "Амурские волны" относительно уровня фестивалей в стране, Тимофей Маякин отметил, что это один из лучших фестивалей.
Кроме того, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации высоко оценивает уровень профессионализма наших дальневосточных оркестров.
Главный военный дирижер также отметил высокий уровень организации фестиваля в краевом центре.
Связь с Хабаровском
Тимофей Маякин с детства связан с музыкой. В пять лет он сам попросил, чтобы его записали в музыкальную школу.
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Сразу же после учебы, в 1994 году, молодого дирижера, новоиспеченного лейтенанта, коренного москвича, направили на Дальний Восток, в Хабаровск, вместе с женой и двухлетней дочкой. Оркестр в воинской части состоял из 9 человек. Пятеро солдат без образования и четыре контрактника старше нового дирижера. На Красной Речке Тимофей Маякин прослужил до 1999 года.
Игра на треугольнике и караоке
- А может быть такое, что дирижер не умеет играть ни на каком музыкальном инструменте?
- Само музыкальное образование подразумевает под собой, что человек начинает заниматься в музыкальной школе на каком-то инструменте. В принципе, музыкальное образование, оно, наверное, наиболее протяженное из всех образований. Пять-семь лет в музыкальной школе в зависимости от выбранного инструмента, после этого четыре года в музыкальном училище и после этого - высшее образование. Поэтому любой военный дирижер владеет музыкальным инструментом.
- А на чем играете вы?
- Музыкальную школу я заканчивал по классу скрипки, в военно-музыкальном училище я начал заниматься на валторне. Каждый дирижер обязательно владеет фортепиано. Когда военного дирижера готовят, чтобы он работал со своим оркестром, в военном институте есть даже специальный предмет - ознакомление с музыкальными инструментами. Каждый военный дирижер должен своему музыканту объяснить, как ему заниматься на музыкальном инструменте.
- Петь умеете?
- Могу.
- Караоке поете?
- Иногда да. Сейчас уже меньше. Раньше было больше времени, сейчас его не хватает.
- Довольно странный вопрос: на треугольнике сложно играть?
- Исполнитель, играющий на треугольнике, это музыкант, который должен владеть всеми ударными инструментами. А ударные инструменты - очень большой ряд. Ксилофон, виброфон, литавры, разные барабаны. Абсолютно не значит, что исполнитель будет играть только на треугольнике. Посади его за барабаны - он начнет играть. Обучение так и происходит.
- Есть любимый композитор или любимое музыкальное направление?
- Нельзя говорить, что вот этот композитор любимый, а этот - нет. Музыку любую надо слушать, разных композиторов. И классическую, и эстрадную, и тех, кто в песенных жанрах работают. Дело вкуса. Главное, чтобы музыка была хорошая. У нас богатая российская музыкальная культура, наши композиторы признаны во всем мире, и мы требуем от наших военных дирижеров, чтобы основу их репертуара составляла музыка отечественных композиторов с вкраплениями музыки иностранных авторов. Мы не запрещаем исполнять эстрадную и джазовую музыку, музыку других жанров. Она может исполняться. Но основой репертуара любого военного оркестра России должна быть классическая, патриотическая музыка. Военный оркестр должен вдохновлять, воодушевлять, приносить людям радость.
- Это в общем про военные оркестры. А что касается лично вас?
- Я же главный военный дирижер! Я на страже этого и стою.
Татьяна Бершадская
Решающую роль в организации фестиваля играет поддержка Министерства обороны Российской Федерации, правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска.
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