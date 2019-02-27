"Амурские волны" в этом году примут чехов



VIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» вновь накроет краевой центр. Нам удалось поговорить о грядущем мероприятии, готовности оркестров и музыке с начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главным военным дирижером генерал-майором Тимофеем Маякиным.





Все по плану

В этом году кардинальной смены привычного проведения "Амурских волн" не будет. Главный военный дирижер, осуществляющий художественное руководство фестивалем, заверяет, что будет стандартное построение мероприятия с уже привычными площадками.



- Как всегда - пролог, основная часть, отдельные выступления оркестров со своими концертными программами и финал - общее выступление сводного оркестра. Старт 27 мая, окончание 2 июня. Количество дней проведения фестиваля прежнее. Отдельный парад оркестров ко Дню города, уже полюбившийся хабаровчанам, станет финальной точкой.

- Самое главное, что фестиваль состоится. Соответствующие письма из Хабаровска уже пошли. Все должно быть нормально, - отметил главный военный дирижер страны.

Военные музыканты выступят с классическим и современным репертуаром на концертных площадках города, пройдут марш-парадом по центральной улице и покажут плац-концерт с элементами дефиле на площади у стен Спасо-Преображенского собора.



Кто будет?

На прошлой неделе закончилась проверка военных оркестров Восточного военного округа. В роли проверяющего - генерал-майор Тимофей Маякин. По его словам, профессионализм музыкантов с каждым годом растет.



- Мы отсмотрели все коллективы, которые здесь, в ВВО. Ориентировочно наметили тех, кто будет участвовать в фестивале "Амурские волны". Могу сказать точно, что традиционно примет участие Центральный военный оркестр, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Какие иностранные коллективы будут - пока прорабатывается этот вопрос.

Эксклюзив: Помимо запомнившихся хабаровчанам гостей фестиваля из Европы (оркестра кельтских волынок и барабанов), в этом году приедут музыканты из Чехии - военно-исторический оркестр. Еще несколько стран в проработке, организаторы ждут от них официального подтверждения.

Что касается городов России, то Хабаровск примет, кроме уже упомянутой Москвы, Екатеринбург (Екатеринбургский духовой оркестр и Центральный симфонический оркестр Росгвардии). Скорее всего, будут военные оркестры из Владивостока и Петропавловска-Камчатского.Хабаровск на фестивале представит оркестр штаба ВВО, а после подведения итогов проверки определятся с остальными оркестрами краевого центра.





Что дают?

К каждому фестивалю каждый оркестр готовит новые программы. Где-то за месяц до начала "Амурских волн" они будут окончательно сверстаны, пока говорить о конкретном наполнении рано.



- Я всегда говорю: про музыку рассказывать не надо, музыку надо слушать и то, что касается наших плац-концертов, надо смотреть. Поэтому заранее лучше не говорить. Вот зрители придут, посмотрят. Если они скажут "Ах!", значит, программа хорошая.



Уровень и ответственность

Тимофей Маякин говорит о большой ответственности (он занял эту должность в 2016 году, когда Валерий Халилов был назначен на должность начальника ансамбля песни и пляски). До этого они четырнадцать лет вместе служили в одной команде.



- Все, что делалось в военно-оркестровой службе в ВС РФ, я при этом непосредственно присутствовал и принимал участие. Самое главное не то, что я считаю, а то, какие отклики идут от слушателя, зрителя. Планка наших фестивалей - ни «Спасской башни», ни «Амурских волн» - не падает. Все восторженней и восторженней отклики.

- Считаю, что "Спасская башня" - это ведущий фестиваль. На сегодняшний день иностранные коллеги признают, что это действительно лучший фестиваль в мире. Хотя раньше они заявляли, что он входит в пятерку или тройку лучших. Простой показатель - даже на данный момент для участия в "Спасской башне" заявки подали более 20 иностранных коллективов. Недостатка желающих принять участие в нем нет, невзирая на политическую обстановку. Итак, на сегодня "Спасская башня" - ведущий мировой военно-музыкальный фестиваль, после него, я считаю, "Амурские волны". И дальше остальные военно-музыкальные фестивали. А их, что хорошо, проводится очень много в России. Стоит отметить, что наши военные оркестры постоянно принимают участие в аналогичных мероприятиях за рубежом. Они востребованы по всему миру.

- У нас военных оркестров больше, чем в любой другой стране. Они хорошо подготовлены. Нынешняя проверка ВВО это подтверждает. Их уровень с каждым годом поднимается выше. И это, честно говоря, радует. Это связано с тем, что последние 10 лет проверки стали регулярными, а задачей является не выставление оценок, не поругать за что-то, а поработать с дирижерами, обсудить репертуарную практику, что-то подсказать, обсудить. Кроме того, у нас возобновились смотры-конкурсы военных оркестров, которые стали регулярными и проходят раз в пять лет. В прошлом году состоялся первый тур, в этом году в августе состоится второй. В 2018-м мы отобрали 12 лучших оркестров из более чем 50. Лучшие из них смогут принять участие в фестивале "Спасская башня".

На вопрос, как можно оценить фестиваль "Амурские волны" относительно уровня фестивалей в стране, Тимофей Маякин отметил, что это один из лучших фестивалей.Кроме того, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации высоко оценивает уровень профессионализма наших дальневосточных оркестров.Главный военный дирижер также отметил высокий уровень организации фестиваля в краевом центре.



Связь с Хабаровском

Тимофей Маякин с детства связан с музыкой. В пять лет он сам попросил, чтобы его записали в музыкальную школу.

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Родился я в 1969 году в Москве. Рядом с домом была 13-я музыкальная школа. Когда мне было 5 лет, отдали в класс скрипки. Отучился. Параллельно я хотел в суворовское училище. Где-то в 7-8 классе узнал, что есть такое Московское военно-музыкальное училище (это коллектив, который открывает Парад с барабанами на Красной площади 9 Мая). После военно-музыкального училища – военный факультет при Московской государственной дважды ордена Ленина консерватории имени П.И. Чайковского, ныне Военный институт (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Было сложно, но интересно. Призвание должно быть, - вспоминает теперь уже главный военный дирижер страны.

Сразу же после учебы, в 1994 году, молодого дирижера, новоиспеченного лейтенанта, коренного москвича, направили на Дальний Восток, в Хабаровск, вместе с женой и двухлетней дочкой. Оркестр в воинской части состоял из 9 человек. Пятеро солдат без образования и четыре контрактника старше нового дирижера. На Красной Речке Тимофей Маякин прослужил до 1999 года.

- Я благодарен своей судьбе, что первое мое место службы было здесь, в Хабаровске. Здесь замечательные люди, доброжелательно относящиеся и к военнослужащим, и к военной музыке. Здесь свои славные традиции есть. Мне всегда приятно в Хабаровск приезжать, хорошо, что именно здесь состоялся замечательный фестиваль "Амурские волны". Кстати сказать, все мои музыканты, которые были в оркестре, до сих пор в строю. Самое приятное, что мы до сих пор общаемся. Перезваниваемся, когда приезжаю в Хабаровск - видимся.



Игра на треугольнике и караоке

- А может быть такое, что дирижер не умеет играть ни на каком музыкальном инструменте?

- Само музыкальное образование подразумевает под собой, что человек начинает заниматься в музыкальной школе на каком-то инструменте. В принципе, музыкальное образование, оно, наверное, наиболее протяженное из всех образований. Пять-семь лет в музыкальной школе в зависимости от выбранного инструмента, после этого четыре года в музыкальном училище и после этого - высшее образование. Поэтому любой военный дирижер владеет музыкальным инструментом.

- А на чем играете вы?

- Музыкальную школу я заканчивал по классу скрипки, в военно-музыкальном училище я начал заниматься на валторне. Каждый дирижер обязательно владеет фортепиано. Когда военного дирижера готовят, чтобы он работал со своим оркестром, в военном институте есть даже специальный предмет - ознакомление с музыкальными инструментами. Каждый военный дирижер должен своему музыканту объяснить, как ему заниматься на музыкальном инструменте.

- Петь умеете?

- Могу.

- Караоке поете?

- Иногда да. Сейчас уже меньше. Раньше было больше времени, сейчас его не хватает.

- Довольно странный вопрос: на треугольнике сложно играть?

- Исполнитель, играющий на треугольнике, это музыкант, который должен владеть всеми ударными инструментами. А ударные инструменты - очень большой ряд. Ксилофон, виброфон, литавры, разные барабаны. Абсолютно не значит, что исполнитель будет играть только на треугольнике. Посади его за барабаны - он начнет играть. Обучение так и происходит.

- Есть любимый композитор или любимое музыкальное направление?

- Нельзя говорить, что вот этот композитор любимый, а этот - нет. Музыку любую надо слушать, разных композиторов. И классическую, и эстрадную, и тех, кто в песенных жанрах работают. Дело вкуса. Главное, чтобы музыка была хорошая. У нас богатая российская музыкальная культура, наши композиторы признаны во всем мире, и мы требуем от наших военных дирижеров, чтобы основу их репертуара составляла музыка отечественных композиторов с вкраплениями музыки иностранных авторов. Мы не запрещаем исполнять эстрадную и джазовую музыку, музыку других жанров. Она может исполняться. Но основой репертуара любого военного оркестра России должна быть классическая, патриотическая музыка. Военный оркестр должен вдохновлять, воодушевлять, приносить людям радость.

- Это в общем про военные оркестры. А что касается лично вас?

- Я же главный военный дирижер! Я на страже этого и стою.





Татьяна Бершадская





Впервые фестиваль «Амурские волны» прошел в 2012 году по инициативе главного военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Халилова. С 2017 года художественное руководство фестиваля осуществляют начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин и начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин. За эти годы свой талант хабаровчанам представили военные музыканты из Сингапура, Японии, Монголии, Китая, Республики Казахстан, Северной Кореи, музыканты из Европы - оркестр кельтских волынок и барабанов.

В ноябре 2013 года фестиваль был удостоен высшей награды главной профессиональной премии страны за творческие достижения в области массовых форм театрального искусства - Всероссийской премии «Грани Театра масс», в номинации «Лучший день города» как лучший проект к 155-летию города Хабаровска.

Решающую роль в организации фестиваля играет поддержка Министерства обороны Российской Федерации, правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска.



