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В селе Болонь Амурского района появится пожарная часть
В селе Болонь Амурского района готовится к открытию новая пожарная часть. На дежурство заступят 11 сотрудников, которые будут защищать от огня жителей Болони, соседнего села Джуен, а также еще нескольких небольших поселений, расположенных вдоль ветки БАМа. В общей сложности в населенных пунктах проживает 1300 человек.
За счет муниципального бюджета в селе реконструировали здание под депо, а правительство региона предоставило технику и пожарно-техническое оборудование.
По информации пресс-службы правительства региона, в состав противопожарной службы Хабаровского края входит 75 подразделений. Их общая численность составляет 2100 человек. Только за последние 5 лет в регионе введено в эксплуатацию 12 пожарных депо.
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