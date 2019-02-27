В селе Болонь Амурского района появится пожарная часть

В селе Болонь Амурского района готовится к открытию новая пожарная часть. На дежурство заступят 11 сотрудников, которые будут защищать от огня жителей Болони, соседнего села Джуен, а также еще нескольких небольших поселений, расположенных вдоль ветки БАМа. В общей сложности в населенных пунктах проживает 1300 человек.

За счет муниципального бюджета в селе реконструировали здание под депо, а правительство региона предоставило технику и пожарно-техническое оборудование.

- Планируется, что на вооружении у части будут находиться два пожарных автомобиля. Время доезда до населенных пунктов составит не более 20 минут, как и положено по регламенту. Сейчас будущие пожарные уже проходят обучение и готовятся к работе, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите .

По информации пресс-службы правительства региона, в состав противопожарной службы Хабаровского края входит 75 подразделений. Их общая численность составляет 2100 человек. Только за последние 5 лет в регионе введено в эксплуатацию 12 пожарных депо.