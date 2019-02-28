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Дым в Хабаровске из-за палов в Китае - правительство Хабаровского края
Массовое сжигание сухой стерни и соломы в Китае привело к задымлению в Хабаровске и южных районах Хабаровского края. Об этом сообщили в краевом управлении лесами.
Также в управлении уточнили, что 27 февраля лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Всего с начала сезона возникло 10 возгораний, но они были оперативно потушены.
Напомним, что с понедельника введен особый противопожарный режим сразу в восьми районах региона - в Амурском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском и Хабаровском. На этих территориях установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, палов, проведение огневых работ. За его нарушение граждан ожидают повышенные штрафы.
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