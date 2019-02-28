Новости
Жителям отдаленных деревень Хабаровского края обещают доступ в Интернет
Реализация крупномасштабного федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» выходит на новый уровень. Для обеспечения доступом в Интернет жителей отдаленных и малонаселенных пунктов края подключают космические спутники.
В прошлом году в новую мультисервисную платформу, работу которой обеспечивает космический аппарат «Ямал-300К», было инвестировано 35 млн рублей. В начале 2019 года началась коммерческая эксплуатация объекта. А это создает новые возможности для жителей, как нашего региона, так и всего Дальнего Востока: онлайн доступ к банковским операциям, к госуслугам, образовательным ресурсам, современным технологиям в области телемедицины, это также удалённая работа и обучение, оперативная связь в случае ЧС.
Ожидается, первые подключения в Хабаровском крае начнутся весной. Спрос на эти услуги есть как у бизнеса, так и среди частных лиц. Также запланированы подключения подвижных объектов, в т.ч. морских судов и плавучих платформ.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 049
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 250
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 108
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 626
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136