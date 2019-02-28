Жителям отдаленных деревень Хабаровского края обещают доступ в Интернет

Реализация крупномасштабного федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» выходит на новый уровень. Для обеспечения доступом в Интернет жителей отдаленных и малонаселенных пунктов края подключают космические спутники.

- В первую очередь это актуально для северных территорий края: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского районов. Отсутствие телекоммуникаций мешает оперативно решать многие социальные задачи, тормозит развитие бизнеса. При этом не везде есть возможность и необходимость развивать наземную инфраструктуру связи. В 2017 году правительство края подписало соглашение с компанией «Газпром космические системы», после чего оператор установил в Хабаровске оборудование, обеспечивающее широкополосный спутниковый интернет в любой точке Дальнего Востока, – рассказал заместитель министра информационных технологий и связи края Дмитрий Стремилов.

В прошлом году в новую мультисервисную платформу, работу которой обеспечивает космический аппарат «Ямал-300К», было инвестировано 35 млн рублей. В начале 2019 года началась коммерческая эксплуатация объекта. А это создает новые возможности для жителей, как нашего региона, так и всего Дальнего Востока: онлайн доступ к банковским операциям, к госуслугам, образовательным ресурсам, современным технологиям в области телемедицины, это также удалённая работа и обучение, оперативная связь в случае ЧС.

- Что касается стоимости услуг, мы предлагаем разные наборы с разной стоимостью трафика, - рассказала начальник управления по работе с клиентами АО «Газпром космические системы» Юлия Бабкина. - Минимальный действующий на сегодня для физических лиц пакет составляет 290 рублей в месяц.

Ожидается, первые подключения в Хабаровском крае начнутся весной. Спрос на эти услуги есть как у бизнеса, так и среди частных лиц. Также запланированы подключения подвижных объектов, в т.ч. морских судов и плавучих платформ.