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Льготный займ для малого и среднего бизнеса увеличен до 5 млн рублей
В Хабаровском крае увеличен максимальный размер льготного займа для малого и среднего бизнеса. Теперь через региональный Фонд поддержки малого предпринимательства бизнесмены могут получить до 5 миллионов рублей. Ранее максимальная сумма составляла 3 миллиона. При этом, другие условия кредитования по каждому из продуктов остались прежними: и процентные ставки, и срок до 3 лет.
Изменения коснулись трех программ Фонда: «Развитие», «Тендерный» и «Рефинансирование». Согласно условиям, средства можно потратить в том числе на приобретение основных средств для обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах, а также для закрытия кредитов в других банках. В перспективе могут быть пересмотрены в сторону увеличения и микрозаймы по программам «Экспорт» и «Стандарт».
По информации пресс-службы правительства региона, новые правила работы в сфере поддержки субъектов МСП вступили в силу 8 января этого года, после внесения изменений в закон «О микрофинасовой деятельности и микрофинансовых организаций» о предельном размере микрозаймов.
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