Итоговое собеседование по русскому языку в Хабаровском крае не сдали более 200 старшеклассников

В региональном министерстве образования и науки сообщили результаты итогового собеседования по русскому языку. В крае на него зарегистрировались 12 970 человек. Во время экзамена старшеклассники проходили проверку навыков устной речи. На выполнение задания отводилось 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность итогового собеседования была увеличена на 30 минут.

Экзаменуемым было предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем. Нужно было описать фотографию, рассказать историю из жизни, порассуждать по одной из сформулированных проблем. Четвертое задание - это диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником. Между собой связаны первые два задания, а также третье и четвертое задание.

В целом с испытанием справились 98,2 % участников. «Незачет» получили 219 человек. При этом среднекраевой балл составил 14,23 при максимальном возможном – 19 баллов, а минимальном – 10 баллов. Для участников с ОВЗ минимум для зачета - 6 баллов.

Участники, получившие «незачет», не завершившие или неявившиеся на итоговое собеседование по уважительной причине, вправе сдать итоговое собеседование 13 марта или 6 мая.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в прошлом году девятиклассники в качестве эксперимента прошли пробное устное собеседование по русскому языку. Массовая апробация состоялась 13 и 16 апреля 2018 г., в ней приняли участие более 11 тыс. школьников, справились - 96,2 %. В этом году успешное собеседование будет являться допуском к государственной итоговой аттестации.